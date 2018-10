Nog een stapje verder Alpina presenteert B4 S Edition 99

Slideshow

Alpina presenteert een speciale editie van z'n B4 S, die op zijn beurt weer de snellere versie is van de B4 Biturbo, wat natuurlijk een bijzonder alternatief is voor een reguliere BMW 440i. Dat het altijd specialer kan, is weer eens bewezen.

De bijzondere Alpina B4 S heet Edition 99 en onderscheidt zich om te beginnen door nog iets meer vermogen te leveren dan de 440 pk en 660 Nm sterke reguliere B4 S. In de Edition 99 komt de dubbelgeblazen zespitter van BMW tot 454 pk en 680 Nm. De auto komt als coupé en cabriolet en waar die open versie 4,3 tellen nodig heeft voor de sprint van 0 naar 100, doet de coupé dat met 4,2 tellen nipt sneller. Wie koste wat kost de laatste tienden van een seconden in z'n zak wil steken, kan beter een coupé met xDrive-vierwielaandrijving bestellen. Dan moet het hele zaakje al in 3,9 achter de rug zijn. De topsnelheid ligt in alle gevallen net boven de 300 km/h.

Maar de Edition 99 biedt meer dan alleen een nipt sterkere motor. De auto onderscheidt zich door een lichtgewicht uitlaat van de welbekende firma Akrapovic, een sportiever onderstel, een sperdifferentieel en 20-inch wielen in de bekende Alpina-stijl. Het interieur wordt opgeluisterd door – in de coupé althans - deels met Alcantara beklede clubsport-stoelen en fraaie details als schakelflippers met het Alpina-opschrift. De cabriolet krijgt comfortabeler ogende, maar ook wat minder sportieve zetels mee.

Het opvallendste 'detail' is echter de kleur. De Edition 99 is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, maar het feloranje op de getoonde coupé slaagt er aardig in om de andere vier naar de achtergrond te verdringen. Voor wie het toch nog weten wil: de Edition 99 is er ook in grijs, blauw, wit en zwart. Wie voor het opvallende oranje gaat kan dit eventueel combineren met retro-wrap van de bovenzijde, die in dat geval in antraciet wordt uitgevoerd. Donkere wielen en een opvallend 'BMW ALPINA' op het voorscherm maken het uiterlijk in dat geval compleet.

Dan rest nog het antwoord op de vraag die op ieder lippen brandt: '99' slaat bij de Edition 99 op de oplage waarin de auto wordt gebouwd. Wie er een wil, moet ongetwijfeld snel in actie komen.