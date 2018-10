Aangescherpte B7 op komst Alpina maakt kennis met vernieuwde 7-serie

BMW werkt hard aan het bijschaven van topsedan 7-serie en dat betekent dat ook het Alpina-derivaat, de B7, spoedig in vernieuwde vorm wordt gepresenteerd. Alpina is al aan het testen geslagen met zijn versie van de herziene Siebener.

De gefacelifte BMW 7-serie is al diverse keren op de 'Ring' gesnapt en dat betekent dat een onthulling van de bijgewerkte topsedan niet lang meer op zich laat wachten. Dat is goed nieuws voor de BMW-adepten van Alpina. Het bedrijf heeft met de B7 namelijk een extra luxueuze en van een sportief randje voorziene 7-serie in de showrooms staan, die na de marktlancering van de gefacelifte 7-serie wordt geïntroduceerd.

De vernieuwde 7-serie is te herkennen aan zijn grotere 'nieren'. De koplampen worden vernieuwd en zijn op de aangepaste Siebener meer geknepen. Ook aan de achterzijde voert BMW wijzigingen door, al zal het allemaal niet wereldschokkend zijn. Alpina maakt ongetwijfeld van de gelegenheid gebruik om nieuwe materialen en kleurstellingen voor het interieur te introduceren.

Wat er zich onder de kap afspeelt, is nog even de vraag. De in 2016 gepresenteerde Alpina B7 xDrive heeft een aangepaste versie van de 4,4-liter V8 onder de kap, een blok dat we in de basis kennen van de 750i. Waar die achtcilinder in de 750i goed is voor 450 pk levert hij in de B7 xDrive maar liefst 600 pk en 800 Nm. Daarmee sprint de toplimo in 3,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 310 km/h.