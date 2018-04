40 kWh geprijsd Alle prijzen vernieuwde Nissan e-NV200

Slideshow

Eerder maakte Nissan al de eerste prijzen van de vernieuwde e-NV200 bekend. Vandaag doet het merk alle prijskaartjes uit de doeken.

In oktober vorig jaar stelde Nissan een vernieuwde e-NV200 aan de wereld voor. De elektrische bus, leverbaar als Van en als Evalia, beschikt voortaan over het accupakket van de nieuwe Leaf. Dat betekent: een elektro-adem die 40 kWh in plaats van 24 kWh groot is. Begin dit jaar plakte Nissan prijzen op de 2.Zero Editions en vandaag weten we wat de reguliere smaken moeten kosten. Welnu.

De reguliere e-NV200 Van, de bestelversie, kent een vanafprijs van € 29.390. Voor de Evalia, de personenversie met vijf of zeven stoelen, vraagt Nissan € 34.040. Voor de zevenzitter vraagt Nissan € 500 extra. Let wel, de prijzen zijn exclusief BTW. Nissan levert de e-NV200 Van als Visia, Optima en Business. De Evalia is daarentegen altijd een Connect Edition.