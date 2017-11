Slideshow

Alle prijzen van de DS 7 Crossback Complete lijst bekend

Eerder deze week konden we al meer prijzen geven van de DS 7 Crossback. We hebben vandaag de hele prijslijst in de smiezen gekregen.

Het prijskaartje van de basis-7 Crossback is vastgesteld op € 43.190. Voor dat geld krijg je een 7 Crossback met 130 pk sterke BlueHDI 130 in het vooronder, een dieselmotor. Die krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Het betreft de Chic-uitvoering. Dit prijskaartje was al bekend, we hebben nu alle prijzen in handen.

Zo weten we nu dat de DS 7 Crossback met een aan een achttrapsautomaat gekoppelde 180 pk sterke 1.6 PureTech benzinemotor vanaf € 45.690 van eigenaar wisselt. Dat betreft de Be Chic-smaak. De 225 pk sterke variant van deze 1.6 kent een basisprijs van € 51.890. Voor dat geldt krijg je direct de sportiever aangeklede Performance Line.

Voor wie de al omschreven 130 pk sterke 1.5 BlueHDi te min is, heeft DS een 180 pk sterke variant op de prijslijst staan. Ook deze variant schakelt standaard met een achttrapsautomaat. Voor de Be Chic-variant vraagt DS minimaal € 54.490.

Uitvoeringen

De Chic is standaard al voorzien van zaken als cruise control, DAB-radio, een 8-inch metend touchsreen, 17-inch grote lichtmetalen wielen, gescheiden klimaatregeling, led-achterlichten en veiligheidssystemen als Driver Attention Warning, Traffic Sign Recognotion en Lane Departure Warning. De Be Chic voegt daar zaken als een digitaal instrumentarium, led-interieurverlichting, parkeersensoren achter en 18-inch groot lichtmetaal (niet voor de BlueHDi 130 Drive Efficiency) aan toe. Ten opzichte van de Be Chic beschikt de So Chic onder andere extra's over DS Connect Navigatie, een 12,3 in plaats van een 8-inch metend touchscreen, een automatische dimmende binnenspiegel, dakrails, Active Scan Suspension, uitgebreide elektrische stoelverstelling en parkeersensoren.

De Performance Line is gebaseerd op de Be Chic. Deze uitvoering krijgt onder meer extra's als Alcantara-bekleding, een in hoogte vertelbare passagiersstoel, een armsteun en skiluik achter, aluminium pedalen, speciale vloermatten en 19-inch lichtmetalen wielen.

Het volledige prijsoverzicht: