Slideshow

Alfa Romeo volgend jaar terug in Formule 1 Alfa Romeo Sauber F1 Team start in 2018

Fiat Chrysler Automobiles heeft vandaag handtekeningen gezet op een document waarmee een partnerschap met het Sauber F1 Team wordt aangegaan. Het resultaat: Alfa Romeo keert terug naar de Formule 1!

Alfa Romeo laat weten dat het samen met Sauber F1 Team het Alfa Romeo Sauber F1 Team op poten zet. Het nieuwe team, waarmee Alfa Romeo na meer dan 30 jaar afwezigheid in de Formule 1 weer terugkeert in de koningsklasse van de racerij, is in het nieuwe F1-seizoen van volgend jaar op de circuits te zien.

De F1-auto's van het nieuwe team worden uitgedost met Alfa-kenmerkende kleuren en uiteraard Alfa-beeldmerken. Het Sauber F1-team maakt sinds 2010 gebruik van Ferrari-motoren, zodoende vinden we de F1-motoren van die renstal terug in de F1-Alfa's. In feite gaat het huidige Sauber Formule 1-team dus verder onder een nieuwe naam, al is Alfa Romeo nu onder andere ook op technisch vlak bij de ontwikkelingen betrokken.

"Met deze stap willen we de bekendheid en de uitstraling van het merk Alfa Romeo vergroten'', lichtte Sergio Marchionne toe, de CEO van Fiat Chrysler. Alfa Romeo is onderdeel van Fiat. "We gaan de krachten bundelen met Sauber en verwachten dat we kunnen profiteren van elkaars kennis.'' Onduidelijk is nog welke coureurs in het komende seizoen starten voor het nieuwe team.

FCA-topman Sergio Marchionne liet zo nu en dan al doorschemeren dat terugkeer naar Formule 1 werd overwogen. Alfa Romeo deed voor de Tweede Wereldoorlog met de GP Tipo 2 mee in de Grand Prix en was tussen 1950 en 1988 in de Formule 1 te vinden. In die periode maakte het merk gebruik van eigen motoren.