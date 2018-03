Slideshow

Alfa Romeo met speciale edities naar Genève Giulia en Stelvio in de spotlight

Alfa Romeo trekt het doek van speciale Nürburgring Editions van zowel de Giulia als de Stelvio Quadrifoglio.

Veel klein nieuws uit de hoek van Fiat Chrysler Automobiles. Alfa Romeo beperkt zich tot het lanceren van een stel speciale edities. Een daarvan is de NRING-uitvoering die Alfa Romeo heeft ontwikkeld voor zowel de Giulia als de Stelvio. De NRING-edities, waarbij de afkorting staat voor 'Nürburgring Editions', zijn in het leven geroepen om Alfa Romeo's Nürburgring-records die de Italianen op naam hebben gezet te vieren. De Stelvio wist een rondje Ring immers in 7 minuten en 51,7 tellen af te leggen en is daarmee op het circuit de snelste SUV in zijn segment. De Giulia is met een rondetijd van 7 minuten en 32 seconden de snelste straatlegale vierdeurs sedan op de 'Ring gebleken.

Alfa Romeo gaat van zowel de Giula NRING als de Stelvio NRING slechts 108 exemplaren produceren. Op het dashboard prijkt een uit koolstofvezel opgetrokken inzetstukje met het serienummer. De auto's dragen allen een Circuito Grey-aankleding.

De gelimiteerde uitvoeringen krijgen standaard carbon-keramische remmen, Sparco-racestoelen, een aangepaste keuzeknop voor de automaat. Een met leer en Alcantara bekleed stuurwiel, eveneens afgewerkt met koolstofvezel, is tevens aanwezig. Meer carbon vinden we terug op de zijspiegelkappen, op het logo op de neus en bij de inzetstukken in de sideskirts. Getint glas, adaptieve cruisecontrol en een Harman Kardon-audiosysteem zijn allemaal standaard. De NRING-versies staan in het tweede kwartaal van dit jaar bij de dealers.