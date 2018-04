Eén van de twee Fords GT Afrojack's nieuwe speeltje

Tussen alle Fords Fiesta en Transit stond vandaag een bijzonder familielid in de showroom van de Ford-dealer in Amsterdam. De sleutels van de heftigste auto die Ford ooit bouwde, werden namelijk aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

Niemand minder dan DJ Afrojack heeft deze Ford GT op zijn naam staan. In totaal bouwt Ford Ford slechts 1.000 exemplaren van deze auto, waarvan er 140 voor Europa zijn bedoeld. Slechts twee daarvan krijgen uiteindelijk Nederlandse kentekenplaten. Afrojack maakte meer dan een halfmiljoen euro over naar Ford voor de sleutels van zijn nieuwe supercar. De DJ dient zich na het tekenen van een contract wel aan enkele eisen te houden. Zo mag hij de komende maanden de auto niet verkopen en moet hij daadwerkelijk gebruik van de GT maken. Ford wil voorkomen dat de GT in een garage verdwijnt als investering voor de toekomst. Alle 1.000 geselecteerde eigenaren tekenen dit contract.

De supercar wordt aangedreven door een 3,5-liter V6 met 647 pk die de Ford naar een topsnelheid van 350 km/h jaagt. De DJ, die doorgaans als Nick van de Wall door het leven gaat, heeft al een rijk gevulde garage. In het nieuws kwam Van de Wall toen hij in 2013 zijn Ferrari 458 in de vangrail op de A13 parkeerde. Toen had hij de auto nog geen uur op naam staan. Met de Ford is die kans een stuk kleiner, want goede vriend Jeroen van den Berg haalde de Ford vandaag in Amsterdam op. Wie de trotse eigenaar van de andere Nederlandse GT is, laat Ford vooralsnog niet weten.