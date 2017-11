Slideshow

Afgestoft: Smart Crossblade More is less

Een uitgeklede Smart City Coupé Cabrio voor een bijna driedubbele prijs? Het kon vijftien jaar geleden, want toen verscheen de Smart Crossblade.

De ontwikkeling van deze futuristische auto lag in handen van het Duitse Bertrandt. In basis was het een tweedeurs City Coupé Cabrio, die later werd omgedoopt naar Fortwo. De auto werd ontdaan van deuren, dak en voor- en achterruit. De onderdelen die wel bleven zitten, kregen een andere vormgeving. Zo werden de voorbumper en -spatborden los van elkaar getekend, waar deze bij een gewone Smart wel als één geheel werden gemonteerd. Ook de achterbumper kreeg een geheel eigen design. Voor de veiligheid bleef de rollbar wel waar hij zich oorspronkelijk bevond en kwamen er twee balken die als Lamborghini-deuren omhoog kunnen. Echte deuren zijn het daarmee niet, maar voor een beetje extra veiligheid zorgt het wel.

Binnenin de Smart is alles waterbestendig. Er is namelijk geen enkele mogelijkheid om ook maar één druppel water buiten de koets te houden. De stoelen en het dashboard zijn bekleed met een rubberachtig materiaal wat al het water moet tegenhouden. Smart vond een waterdichte radio, de toerenteller moest helaas wel het veld ruimen bij gebrek aan beter. Aan de techniek van de sterkste Smart-variant veranderde niets, wat betekent dat ook deze Smart 70 pk levert. Schakelen gaat met de kenmerkende semi-automaat die destijds ook in andere Smarts lag. Houdt je de rechtervoet strak op het pedaal, dan behaal je de begrensde top van 135 km/h. Een helm dragen was niet verplicht in de Smart, maar met alle beestjes die je op die snelheid tegenkomt wel raadzaam.

Begin 2002 kreeg Britse popzanger Robbie Williams de eer om als eerst de sleutels van een Crossblade in ontvangst te nemen. In 2003 reden wij met een Crossblade. Onze testredacteur schreef destijds: "...Maar wat maakt het uit, een smart heeft zo z'n eigen charme en daaraan is pure snelheid ondergeschikt. De Crossblade is een rijdend beeldhouwwerk, een koppendraaier. Voor wie niet verlegen is, vormt deze Smart absoluut een onuitputtelijke bron van vermaak." Toen in december 2003 het tweeduizendste model uit de fabriek reed, stopte de productie. Officieel waren vijftien exemplaren voor de Nederlandse markt bedoeld, maar in de loop der jaren zijn er nog enkele Crossblades geïmporteerd. De kans dat je er volgende weeke eentje tegenkomt in de file, is evengoed niet groot.