Afgestoft: Saab 9-2X Kat in het nauw

We bestempelden hem bij zijn introductie in 2004 als de Subaru Impreza in een Zweeds maatkostuum. Terecht, want het wás ook een Subaru Impreza. Oftewel: Saabs antwoord op de groeiende populariteit van het premium compact-segment in het Amerika van die tijd.

Een beetje autokenner zal bij het zien van de foto's dan ook meteen denken aan een Subaru Impreza in plaats van aan een Saab. Het verhaal achter de Saab 9-2X is er echter één over een kat in het nauw en die maakt nu eenmaal rare sprongen. In 2004 was Saab inmiddels een volle dochter van General Motors en in zekere zin had het Zweedse merk het feit dat het nog bestond te danken aan het Amerikaanse concern. Ook bij General Motors moest er echter flink aan de weg worden getimmerd en hetzelfde gold dus voor Saab. In Amerika was het premium compact-segment flink aan het groeien en om hiervan mee te kunnen snoepen, moest Saab snel een auto in dit segment ontwikkelen. Geld en tijd was er niet en dus klopte Saab aan bij Subaru, destijds een partner van General Motors.

De Impreza bleek het meest geschikt om tot Saab getransformeerd te worden, zowel qua formaat als technisch. Hij kreeg een andere neus en was daarmee aan de voorkant een echte Saab. De achterkant werd iets breder gemaakt en ook de achterlichtunits werden iets aangepast. Het ontbreken van de dakrails moest de Saab ten slotte zijn eigen voorkomen geven. Toch verraadde de vorm van de koets overduidelijk dat het om een Impreza ging. De Japanse genen waren ook in het interieur onmiskenbaar aanwezig. Op het stuur prijkte weliswaar de griffioen van Saab, maar verder was het interieur één op één overgenomen van dat van de Subaru.

Onderhuids was de 9-2X al evenmin Zweeds. Zo had je de keuze uit twee uitvoeringen: de Lineair, met de ongeblazen 2,5-liter boxermotor, en de Aero (de WRX), die was uitgerust met een 2,0 turbo, eveneens een boxer. In combinatie met de vierwielaandrijving was dit natuurlijk uniek voor Saab. Wel deed Saab enkele kleine aanpassingen. Zo werd de auto beter geïsoleerd en werd de besturing gewijzigd. Ook het onderstel van de 9-2X werd anders afgesteld. Helaas kwam de auto niet naar Europa, hetgeen verklaart waarom de auto hier een absolute zeldzaamheid is.

Overigens is de 9-2x niet de enige 'Saab' uit deze periode die met behulp van een ander merk tot stand kwam. Bekender is wellicht de 9-7x, een Chevrolet Trailblazer met uiterlijke kenmerken van het Zweedse merk.