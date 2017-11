Slideshow

Afgestoft: MG XPower SV Getergde panter

De kans dat je ooit een MG XPower SV hebt zien rijden, is bijzonder klein. Waar er ooit plannen voor 40.000 exemplaren waren, rolden er maar 82 stuks van de band. Daarmee verschenen er slechts 0,2 procent van de verwachte XPowers op de weg voordat de auto uit productie ging.

We kunnen veilig stellen dat de MG XPower SV geen soepele start kende. Op 11 september 2001 haalde MG het doek van het studiemodel MG X80. Die presentatie sneeuwde volledig onder door de gebeurtenissen van die dag en dus verdween het model in de ijskast. Tot de Birmingham Motorshow in 2002: de naam X80 verdween en we maakten kennis met de XPower. "Het concept is compleet veranderd", vertelde David Watson destijds. "Van de X80 wilden we jaarlijks 10.000 exemplaren bouwen, voor 40.000 pond per stuk. We doen het nu helemaal anders."

De gehele carrosserie werd nu namelijk volledig van carbon gemaakt. De sterke en lichte koets woog inclusief integrale rolkooi slechts 65 kilogram. Een dure en intensieve productie, waardoor de aantallen werden teruggeschroefd naar 240 exemplaren per jaar. Losse carbon onderdelen werden naar Italië verscheept, waar ze in de omgeving van Modena tot één geheel werden gemaakt. Terug bij MG in Engeland werden de puntjes op de 'i' gezet en was de auto klaar. Opvallend is dat veel onderdelen werden gebruikt van (oude) Fiat-modellen. Zo zijn de koplampen afkomstig van een Fiat Punto en behoren de achterlichten bij een Fiat Coupé.

Overeenkomsten tussen concept-car X80 en het productiemodel waren er ook. Beide auto's werden namelijk gebaseerd op techniek van de Qvale/DeTomaso Mangusta, ook al zo'n door tegenslag geplaagd project. Dat betekende dat het brute uiterlijk werd waargemaakt door authentieke muscle-car-elementen: een V8 en achterwielaandrijving. Met een basisvermogen van 320 pk en een beloofde topversie met maar liefst 1.000 pk, is het niet zo gek dat de machtige Brit vijftien jaar geleden nogal indruk maakte. Na een proefrit schreven we: "Bij het starten begint de van top tot teen lichtmetalen 5,0-liter V8 te grommen en onze hartkleppen draaien verheugd in hetzelfde ritme mee. Een hemels geluid zoals alleen achtcilinders dat produceren. De XPower SV-R schiet als een getergde panter vooruit, ongeacht of je in de tweede of in de vijfde versnelling rijdt, de XPower raast bloedsnel de horizon tegemoet. Van de bestuurder wordt wel enige zelfwerkzaamheid verwacht, want lekker licht gaan koppeling, versnellingsbak en stuurwiel niet."

De verkoop werd echter geen groot succes en na 82 geproduceerde modellen werd de stekker er uitgetrokken. Stiekem toch heel nieuwsgierig geworden? In Denemarken staat een brandweerrode te koop. Met 17.506 kilometer op de teller zo goed als nieuw en voor € 78.000 helemaal van jou!