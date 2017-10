Slideshow

Afgestoft: Landwind Testdummy omvergeblazen

In veel Nederlandse straten heeft hij nooit mogen staan: de Landwind. Geen typenaam? Nee, deze Opel Frontera-lookalike werd in Europa simpelweg onder de merknaam gevoerd. De Chinese SUV heeft de verwachtingen nooit waargemaakt. Tijd voor een terugblik!

De Chinese automarkt blijft een bijzondere eend in de bijt. Vaak zien we kopieën van bestaande of verouderde auto's. Zo hebben de Daewoo Matiz, Fiat Panda en BMW X5 al eens een Chinese make-over gekregen. Auto's die de Europese markt nooit hebben gehaald. Toch ging het Chinese Jiangling Motors Holding (JMH) in 2005 de uitdaging aan en introduceerde de Landwind.

De Chinezen kwamen op de proppen met een terreinauto die veel weg heeft van een Opel Frontera. Inderdaad, de Duitse gigant die weer was geïnspireerd op een Japanse Isuzu Rodeo. De Frontera kwam in 1992 op de markt en verliet na twaalf jaar trouwe dienst het toneel. En hierop gebaseerd verscheen er dus een derde versie: de Landwind die in China als X6 door het leven ging. Er waren twee motoren beschikbaar, een 2,4-liter benzinemotor met 125 pk die afkomstig was van Opel en een 2,8-liter dieselmotor die zijn oorsprong bij Isuzu vond. Dat samen maakte het verhaal wel weer mooi rond.

De introductie van de auto kende echter een rampzalige start. De Duitse zusterorganisatie van de ANWB, de ADAC, voerde een reeks crashtests uit en de resultaten lieten weinig aan de verbeelding over. Wat bleek: de bestuurder zou een frontale botsing met 64 km/h niet overleven. De testdummy zat volledig klem tussen het dashboard en de stoel. Het stuurwiel schoot zelfs via het hoofd van de bestuurder tegen het dak aan. Volgens de TÜV voldeed de Landwind wel aan de Europese normen. Die keuringsinstantie crashte een exemplaar met 56 km/h tegen een muur en dat bleek acceptabel. Het heeft niet mogen baten. De Landwind werd geen verkoopsucces en verdween alweer snel van de markt.

