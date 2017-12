Slideshow

Afgestoft: Lamborghini LM002 Rambo-Lambo

Eerder deze week ging eindelijk het doek van Lamborghini's gloednieuwe SUV. Maar voor de Urus bestond er al veel langer een Italiaanse SUV van het sportwagenmerk. Deze week in de digitale spotlights: de Lamborghini LM002.

Al ruim dertig jaar geleden zagen we de eerste Lamborghini die de hoogte in ging. In 1986 introduceerde Lamborghini de LM002. Officieel was het trouwens niet de allereerste SUV voor het Italiaanse merk. Eerder haalde Lamborghini het doek van twee prototypes: de Cheetah en LM001. Beiden werden ontwikkeld voor het Amerikaanse leger, maar werden niet met open armen ontvangen. Wel worden deze modellen gezien als voorlopers van de alom bekende Humvree.

Na de onthulling van de LM001 in 1981 duurde het vijf jaar voordat de LM002 in beeld kwam. Anders dan bij de Cheetah en LM001 werd de motor voorin de LM002 gemonteerd. Dit werd een V12 met 450 pk die we destijds kenden uit de Lamborghini Countach. Plankgas haalt de LM002 een top van 210 km/u en sprint hij in 7,8 seconden van 0 naar 100. Hoewel de Urus dat anno 2017 een stuk sneller doet, zijn dat geen beschamende cijfers voor een auto van dat kaliber. Kijken we echter naar het verbruik, dan is dat wel van een geheel andere orde. Gemiddeld behaalt een LM002 1:3. 'Gelukkig' hoef je ook met dat verbruik niet elk halfuur te tanken, want in de brandstoftank past maar liefst 290 liter. Even tanken zit er dan alleen weer niet in. Gezien de gemiddeld benzine-prijs van nu, ben je ruim 400 euro kwijt aan een volle tank.

Uiteindelijk was de 'Rambo Lambo' zo'n zes jaar in productie. Over precieze productie-aantallen is wat onduidelijkheid, maar het zijn er net iets meer dan 300. Veel zijn er vandaag de dag niet meer te vinden. In 2015 werd er een exemplaar bij de Motor City-veiling in Michigan aangeboden. Daar moest hij destijds destijds tussen de 140.000 en 180.000 dollar opbrengen. In 2013 hadden wij er eentje op bezoek. Deze zetten wij destijds voor een video naast de sterkste Land Rover die er tot dantoe werd gemaakt: de Range RoverSport Supercharged. Deze week, na al die jaren wachten, onthulde Lamborghini dé opvolger in de vorm van de Urus.

Video