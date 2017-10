Slideshow

Afgestoft: het 'luikje' van de Renault Modus Mini-klep voor Mini-MPV

Zoals compacte SUV’s nu niet aan te slepen zijn, zo was de kleine MPV ooit hét antwoord voor mensen die zo veel mogelijk ruimte zochten in combinatie met beperkte buitenmaten. De auto’s zaten vol slimmigheden, waarvan de achterklep van de Renault Modus misschien wel de opmerkelijkste is.

De trend begon met de Opel Meriva, maar die kreeg al snel gezelschap van de Fiat Idea, diens broertje Lancia Musa én deze Renault Modus. De Franse inzending viel meteen op met z'n vrolijke, Twingo-achtige uiterlijk met de opvallende, 'bolle' lichtunits rondom. Aan de binnenzijde is het een MPV in de meest multifunctionele zin van het woord. De auto zit, net als z'n al even 'slimme' broers Scénic en Espace, vol handige bakjes, vakjes en laatjes. Ook het meubilair laat zich indelen zoals dat de eigenaar belieft, inclusief een verschuifbare achterbank en zetels met een ingebouwde 'verstopplek'.

Heel handig allemaal, maar het opmerkelijkste element is toch wel de dubbele achterklep. Renault bedacht een oplossing voor mensen die vlak achter je auto parkeren – hetgeen in Parijs inderdaad regelmatig voorkomt – en zodoende de doorgang van de achterklep blokkeren. De optionele tweede klep moet in die gevallen uitkomst bieden. Net als bij de originele Mini opent het onder de achterruit gepositioneerde 'luik' naar beneden, om zo onder alle omstandigheden toegang te verschaffen tot de bagageruimte.

Bij sommige andere merken, BMW is wellicht het bekendste voorbeeld, is een separaat te openen achterruit een oplossing voor hetzelfde probleem, maar het voordeel van het Modus-luik is dat de bagageruimte-afdekking niet in de weg zit. Helaas betekende dat niet dat de vinding navolging kreeg en bij de facelift van de Modus in 2008 verdween het extra 'gat' van de optielijst. Zonde, of terecht?

