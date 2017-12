Slideshow

Afgestoft: Ford Maverick en Nissan Terrano 2 Grote broers

Deze week doken we met drie SUV's uit 2017 de sneeuw in voor de triotest in het dubbeldikke eindnummer van dit jaar. Maar hoe zag het gamma der SUV's er pakweg twintig jaar geleden uit? We komen de Ford Maverick en Nissan Terrano 2 tegen die in de loop der tijd de bestellijsten hebben verlaten.

Alweer 24 jaar geleden maken we voor het eerst kennis met de nieuwe Nissan Terrano. In Europa verscheen hij op de markt als Terrano 2. Voor de komst van deze auto reed namelijk logischerwijs de eerste versie rond. Deze was vanaf januari 1988 leverbaar. In Amerika stond deze toen bekend als Nissan Pathfinder. Met de komst van de voor ons tweede generatie kreeg het model ook in Amerika de naam Terrano.

Bij die gelegenheid groeide het model bovendien flink. Het model verschijnt er als drie- en vijfdeurs. Qua formaat blijft de driedeurs vrijwel gelijk aan de eerste generatie en meten ze allebei net iets meer dan 4 meter. Kijken we naar de verlengde vijfdeurs, dan is hij 40 centimeter langer dan de eerste generatie. Verder is het koetswerk een stuk ronder getekend en monteert Nissan een groot reservewiel op de achterklep. Met de komst van de Nissan Terrano zagen we ook een nieuwe SUV bij Ford: het introduceert in 1993 de Maverick. Enkel in Europa verscheen deze tweelingbroer van de Terrano op de weg. De modellen rolden van de Spaanse fabrieksband van Nissans dochteronderneming Nissan Motor Ibérica SA.

Voor de Nissan en Ford was er keuze uit één benzine- en één dieselmotor. De 2,4-liter benzinemotor kende een vermogen van 124 pk, de 2,7-liter diesel heeft een vermogen van 101 pk. In 1996 kregen beide modellen een cosmetische facelift, waarna in 1998 het doek voor de Ford viel. De Nissan bleef na nog een facelift langer op de weg. De grotere vijfdeurs stond tot 2005 in de showrooms, de kleinere driedeurs tot 2007. Vergelijkbaar model en daarmee concurrent is de Opel Frontera, die in 2004 van de weg verdween. De Terrano rijdt als naam nog wel rond in India. Dit model heeft echter niks meer te maken met het oermodel, want het is in feite een Dacia Duster met enkele wijzigingen.

