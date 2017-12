Slideshow

Afgestoft: Fiat Panda 100 HP Hete Italiaan

Een Fiat Panda zou je misschien niet gelijk bestempelen als een snelle auto. Toch verscheen er ook een hete Panda op de weg: de Panda 100 HP. Inderdaad, een Panda met 100 pk. Tijd om dat model eens af te stoffen.

In 2003 verscheen de nieuwe en guitige Panda in de Nederlandse showrooms. Eindelijk was hij daar: de opvolger van een icoon dat 22 jaar rondreed. Echt heel heftige motoren kreeg de kleine Italianen niet mee bij de introductie. Twee vierpitters stonden de kopers ter beschikking: een 1,1-liter benzinemotor met 54 pk en een 1.2 met 60 pk. Harder dan 155 km/h ging de stadsauto niet en om van 0 naar 100 te komen had de auto zeker 14 seconden nodig. Tot oktober 2006 althans, want toen verscheen er een hete versie van de Panda. Fiat presenteerde toen namelijk de Panda 100 HP.

Om de snelste Panda te onderscheiden van z'n minder bedeelde broeders zijn er een verchroomde achterspoiler en uitlaatpijpen, dikke bumpers met aan de voorzijde mistlampen, een sportieve grille en 15-inch lichtmetalen wielen gemonteerd. Verder beschikt de Panda 100 HP over schijfremmen rondom, speciale sportveren, een zesversnellingsbak en een met leer bekleed stuur. Verantwoordelijk voor de sportieve prestaties is een 1,4-liter benzinemotor met 100 pk. Het autootje haalt daarmee een topsnelheid van 185 km/h en sprint in 9,5 seconden van 0 naar 100 km/h.

Naast meerdere rijtesten, stond een 100 HP vorig jaar bij ons op de Rollenbank. Eigenaar Jerko Slots reed de auto voor om te kijken hoeveel vermogen er nog over was van zijn Panda. Uitkomsten van de test vind je terug in onderstaande video. Tot januari 2011 stond de sportieve Panda in de bestellijsten. Dat jaar nam de derde generatie Panda het stokje over. Van dit huidige model is er vooralsnog geen sportieve versie.

