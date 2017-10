Slideshow

Afgestoft: Daewoo Nexia Koreaanse Kadett

In 1995 komt het Koreaanse merk Daewoo in Nederland een kijkje nemen. Bij de introductie neemt het merk twee modellen mee, waaronder de Nexia, een 'in feite een gemoderniseerde E-Kadett' Opel Kadett E met een eigen sausje eroverheen.

'Onze' Nexia is een tweede generatie van de originele Daewoo LeMans. Die eerste rijdt van 1986 tot 1994 in bijvoorbeeld Zuid-Korea en Noord-Amerika rond. In andere landen krijgt hij namen als Daewoo 1.5i, Daewoo Fanatasy of Daewoo Racer. In 1994 lanceert Daewoo een gemoderniseerde versie onder de naam Cielo. Dit model maakt onder de naam Nexia zijn eerste Europese meters. Het ontwerp van de drie- of vijfdeurs hatchback en vierdeurs sedan lijkt sterk op dat van de Opel Kadett E, die tien jaar eerder op de markt is verschenen en dat is niet voor niets. Onderhuids is de Nexia nog altijd een E-Kadett.

Voor de Nederlandse Nexia zijn drie varianten: de GLi, GTX en de GLXi. Die eerste verschijnt met een 1.5-benzinemotor. De 80 paardenkrachten zorgen ervoor dat de auto binnen 12,5 seconden op de 100 km/h zit. De GTX en GLXi krijgen dezelfde 1.5 maar dan als een zestienklepper met 66 kW (90 pk). In totaal worden in Nederland 13.346 Nexia's verkocht. Slechts twee jaar staat de Koreaan in de bestellijsten. De Lanos en Nubira nemen in 1997 het stokje over.

Door een vrij behoorlijke standaarduitrusting voor z'n prijsklasse slaat Daewoo aardig goed aan in Nederland. Een basis-Nexia had al stuurbekrachtiging, airco en een airbag voor bestuurder. In ons land zien we de Nexia tegenwoordig toch niet veel meer rijden. In Oezbekistan wel, want daar wordt het model nog steeds verkocht, voorzien van kekke nieuwe bumpers en lampen.