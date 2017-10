Slideshow

Afgestoft: compacte sedans van toen Auto met een kont

De compacte sedan en de Nederlandse markt: nooit heeft het echt gewerkt. Er zijn liefhebbers voor, maar die lijken sterk in de minderheid ten opzichte van de tegenstanders. Jaren stonden 'kleine' vierdeursmodellen op elke straathoek, maar nu zijn het vooral herinneringen aan vervlogen tijden.

De vraag en daarmee het aanbod van compacte sedans zijn aan het dalen. Van alle geregisteerde personenauto's in 2016 was vijf procent een sedan, compact of groter. Met 53,6 procent heeft de hatchback een flink groter publiek. Toch zijn er nog altijd compacte sedans op de markt. Als we daar echter een vergrootglas op houden, zien we dat die auto's vooral in het duurdere segment te vinden zijn. Zo heeft Audi de A3 Limousine en Mercedes de CLA-klasse, die het merk zelf liever een vierdeurs coupé noemt. Deze modellen zijn een stuk prijziger en exclusiever dan de kleinere sedans van pakweg tien jaar geleden.

Voor wie geen grote, maar wel veel spullen meeneemt, is het voordeel van een sedan duidelijk. Een stuk groter dan hun hatchback-broertjes zijn de compacte sedans namelijk wel. Neem de eerste generatie Renault Mégane. Aan de voorkant waren de verschillende Méganes niet te onderscheiden, maar de 'Classic' had een 17 centimeter langere achterbak. Achterin verdween 510 liter. In de hatchback was dat 'slechts' 348 liter.

Hoewel compacte sedans op mondiaal niveau best populair zijn, werd het concept in Nederland (en in andere delen van West-Europa) nooit een doorslaand succes. Sommige modellen, zoals de Ford Focus, bleven toch lang in het gamma. Tegenwoordig is de Fiat Tipo één van de weinige compacte middenklassers die in Nederland als sedan worden geleverd. Daarnaast biedt Mazda de 3 nog aan. Een van de mooist gestyleerde compacte sedans.

Hieronder een lijst met de grootste toppers (en floppers) uit de Nederlandse sedan-geschiedenis!

Chevrolet Aveo (2006-2010) / Cruze ( 2009-2014) / Nubira (2005-2009)

Chrysler Neon (1994-2003)

Dacia Logan (2005-2008)

Daewoo Lanos (1997-2001) / Kalos (2004-2005)

Daihatsu Charade (1992-1994) / Valera (1995-2001)

Fiat Marea (1996-2002)

Ford Orion (1990-1993) / Escort (1993-1998) / Focus (1999-2017)

Honda Civic (Hybrid) (1987-2012)

Hyundai Accent (1999-2009) / Excel (1989-2000)

Kia Cerato (2004-2008) / Sephia (1993-2001) / Rio Sedan (2000-2005)

Lada 110 (1999-2007)

Mazda 121 (1991-1996) / 323 (1981-2003)

Mitsubishi Lancer (1979-2008)

Nissan Almera sedan (1995-2007)

Opel Astra (1992-2016) / Kadett (1984-1991) / Corsa A (1985-1992)

Peugeot 306 (1997-2001)

Renault 19 Chamade (1989-1992) / Mégane (1996-2008)

Rover 45 (1999-2004)

Seat Cordoba (1994-2009)

Skoda Fabia (2001-2006)

Subaru Impreza (1993-2007)

Suzuki Baleno (1995-2002) / Liana (2002-2007) / Swift (1991-1996)

Toyota Corolla (1992-2010) / Prius (2000-2004)

Volkswagen Jetta (1980-1991) / Vento (1992-1998) / Bora (1998-2005) / Jetta (2005-2014)