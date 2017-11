Slideshow

Afgestoft: Chrysler PT Cruiser Cabrio Dakloos

Chrysler bracht begin deze eeuw de PT Cruiser op de markt; een auto met een geheel eigen design waar iedereen wel wat vond, op welke manier dan ook. Iets later verscheen er ook een cabriolet op basis van de Amerikaan. Veel zie je hem niet. Tijd dus om het model eens af te stoffen.

"De PT Cruiser Convertible gaat in productie." Nadat we in 2001 tijdens de autoshow in Detroit voor het eerst kennis maakten met de dakloze PT Cruiser was dit het nieuws in 2002. Of de versie met open dak zou komen, liet Chrysler afhangen van een enquête die het merk na de show hield. Ruim 90 procent vulde in dat het de open versie van de PT Cruiser helemaal zag zitten en drong er zelfs op aan om hem te gaan bouwen. Een beetje geduld was er echter wel nodig, want in 2004 verscheen de Cabrio pas bij ons op de weg.

Eeder kwam de PT Crusier Cabrio als PT Cruiser Covertible al wel in Amerika in de showrooms te staan. Dat gebeurde in drie uitvoeringen: Standaard, Touring en GT. Hij was daar toen met zijn prijs van $19.995 de goedkoopste nieuwe cabriolet. Een paar maanden later was het ook bij ons feest en verscheen de dakloze Cruiser op de Nederlandse wegen.

Als je naar het ontwerp van de auto kijkt, lijkt het alsof Chrysler letterlijk het dak eraf heeft gehaald. De neus is bijvoorbeeld indentiek aan die van zijn vijfdeursbroer. Ook de wielbasis bleef hetzelfde. Wel werden er twee deuren op de tekentafel weggegumd en halveerden ze de achterklep. Opvallend is de grote rollbar van de auto. Een echte rollbar is het trouwens niet, want hij dient enkel voor meer stijfheid van de auto en bevorderd daarmee de rij-eigenschappen. Mocht de auto op zijn kop eindigen, dan is de voorruitstijl sterk genoeg.

Bij zijn introductie kreeg de PT Cruiser Cabrio twee motoren mee: een 2.4 van 143 pk en een GT-uitvoering met de 220 pk sterke 2,4-liter turbomotor. De prijzen begonnen net onder de 30 mille, voor de GT vroeg Chrysler destijds € 34.495. In 2006 volgde er een facelift waarbij bumpers en lampen werden gewijzigd. Deze uitvoering was te bestellen tot aan 2010. Daarna namen we in Nederland afscheid van de alle smaken van de PT Cruiser.

Peilstok De cabriolet-versie van een Chrysler PT Cruiser... vind ik fantastisch.

vind ik best leuk.

doet me niet zoveel.

vind ik maar niks.

vind ik verschrikkelijk. De cabriolet-versie van een Chrysler PT Cruiser... vind ik fantastisch. 0,0%

vind ik best leuk. 7,1%

doet me niet zoveel. 21,4%

vind ik maar niks. 7,1%

vind ik verschrikkelijk. 64,3% Aantal stemmen 14