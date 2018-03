Slideshow

Acura teast RDX Nieuwe compacte SUV klaar voor New York

Nu de persdagen van Genève achter ons liggen, richt men zich in de VS alweer op de volgende beurs: de New York International Auto Show. Acura onthult daar een volledig nieuwe RDX.

Het luxemerk van Honda doet nog de moeite om een teaser de wereld in te sturen, maar dat is eigenlijk overbodig. In januari maakten we namelijk al kennis met de Acura RDX Prototype, een vrijwel productierijpe voorbode van de nieuweling. De derde generatie van de RDX zal in productietrim nauwelijks afwijken van die rode showauto, wat betekent dat scherpe lijnen en grote lichtunits opvallende kenmerken zullen zijn. De forse chroomstrip boven de zijruiten springt eveneens in het oog.

De RDX is het luxe alternatief voor de Honda CR-V en zit daarmee in het vaarwater van auto's als de Volvo XC60, Mercedes-Benz GLC-klasse en Lexus NX. De huidige generatie verscheen in 2013 op de markt.