Met bijzonder 'touchpad' en sportieve versie Acura RDX zonder 'Prototype'

In januari toonde Acura op de autoshow van Detroit al de RDX Prototype, een vrijwel productierijpe voorbode van een nieuwe RDX. Nu is het tijd voor het echte werk.

De uiterlijke verschillen tussen het 'Prototype' en deze definitieve versie zijn minimaal, zoals we van voorbodes van Honda en Acura gewend zijn. De uiteindelijke versie heeft iets minder glimmertjes en de buitenspiegels zijn wat groter geworden, maar dat is het wel. De auto oogt nog altijd strak en modern, met een dikke sierstrip boven de zijruiten als opvallendste kenmerk. De MDX is de kleinste SUV van Honda's luxedivisie Acura en is wat formaat betreft vergelijkbaar met Honda's C-RV. De auto's delen echter niet hun platform, want de RDX staat op een geheel nieuw en speciaal voor dit model ontworpen exemplaar. Mede daardoor is de wielbasis zo'n 6 cm groter dan voorheen. Dat is goed voor de binnenruimte.

Acura belooft bijzonder dynamische rijeigenschappen dankzij SH-AWD, 'Super Handling All Wheel Drive', en adaptieve schokdempers. Het merk lanceert niet alleen de reguliere RDX, maar laat de auto meteen als sportieve A-Spec zien. Ook hier maakt een V6 plaats voor een viercilinder. Voor de aandrijving zorgt een nieuwe 2.0 VTEC Turbo, gekoppeld aan een tientrapsautomaat. Het blok levert niet minder dan 272 Amerikaanse pk's in de RDX.

Het interieur oogt ruimtelijk en krijgt een groot, breed scherm. Dat laat zich bedienen als touchscreen of middels het nieuwe True Touchpad Interface, dus een touchpad tussen de voorstoelen. Dat lijkt vergelijkbaar met wat Lexus al jaren toepast in zijn modellen, maar de met toevoeging 'groundbreaking' suggereert Acura dat hier toch echt meer aan de hand is. De nieuwe Acura RDX wordt niet alleen gebouwd en verkocht in de VS, maar is daar ook ontwikkeld. Het puur Amerikaanse model is net als de rest van de Acura-line-up dan ook niet bestemd voor verkoop in Europa.

Acura meldt trots dat het sinds 2015 jaarlijks meer dan 50.000 exemplaren heeft verkocht van de RDX. De auto opereert in de VS in het segment waarin onder meer ook de Lexus NX, Volvo XC60, Audi Q5 en BMW X3 thuishoren.