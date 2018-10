Acura's jongste SUV afgetraind Acura RDX klaargestoomd voor SEMA

De SEMA Show in Las Vegas is in volle gang en dat betekent dat we voorlopig nog niet zijn verlost van platgemepte en uitgebouwde modellen. Acura slaat onder andere de handen ineen met IndyCar-coureur Graham Rahal.

Acura trekt de RDX A-Spec uit de hoge hoed, een showauto waarvoor de fabrikant heeft samengewerkt met IndyCar-scheurneus Graham Rahal. Volgens Acura moet de A-Spec-versie fors beter presteren, hoewel er slechts kleine aanpassingen zouden zijn doorgevoerd.

De RDX krijgt een grotere turbo op zijn van nature al geblazen 2,0-liter viercilinder. Het inlaattraject is herzien, de auto krijgt een aangepast uitlaatsysteem én een sportonderstel met Eibach-veren. Volgens Acura moet de auto zo'n 340 pk en 500 Nm sterk zijn. De 2.0 in basistrim schopt het tot 272 pk. Remmerij van StopTech moet het gevaarte veer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

Ook vanbuiten is de RDX aangepast. De auto is Apex Blue Pearl gespoten en zaken als de grille en de zijspiegelkappen zijn uit koolstofvezel vervaardigd. De RDX is een cross-over die het in de Verenigde Staten moet opnemen tegen auto's als de Lexus NX, Volvo XC60 en Audi Q5. Productieplannen zijn er vooralsnog niet.