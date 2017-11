Slideshow

Achtmiljoen keer Mercedes-Benz uit Bremen Made in Bremen

Na een kleine 40 jaar rolde deze week de achtmiljoenste Mercedes-Benz van de productieband in Bremen.

Feest voor Mercedes en alle 12.500 medewerkers van de fabriek in Bremen. In 1978 verliet daar een personenauto voor de eerste keer het ontwikkelingsterrein. Nu, een krappe veertig jaar later, is het aan een GLC de eer om de achtmiljoenste Bremer te zijn. Naast de GLC worden ook alle varianten van de C-klasse, GLC Coupé en de cabrio's SLC en SL hier geproduceerd. Voor de C-klasse en GLC is dit zelfs de enige geboorteplaats. Vanuit Bremen worden deze over de hele wereld verspreid.

In plaats van een jubileumvoertuig ging Mercedes van start met een campagne genaamd "Your face for 8 million". Hierbij stonden de werknemers van de fabriek centraal en mochten zij in acht topics laten zien wat de fabriek voor hen betekent. Deze punten variëren van productiegerelateerde onderwerpen tot flexibiliteit en culturele aspecten zoals diversiteit. Een extra kijkje in de keuken bij de productie van Mercedes-Benz.