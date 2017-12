Slideshow

Achtergrond: nieuwe Sprinter 'meer dan bestelauto' Integratie in Transportsysteem

Mercedes-Benz Vans ziet zichzelf niet langer als producent van bedrijfsvoertuigen, maar als aanbieder van totaaloplossingen op transportgebied. Wat klinkt als een uitgeholde term, werd eerder deze week niettemin al voor een flink deel ingevuld.

Louter bestelauto's bouwen en de klanten daarmee bij de dealer zien vertrekken? Uit de tijd, zeggen ze bij Mercedes-Benz Vans. Klanten verwachten meer, en daarom ontwikkelt het merk in hoog tempo extra diensten die de taken moeten verlichten van de koerier, onderhoudsmonteur, chauffeur in het personenvervoer en andere professionals. Nadrukkelijk wordt ook de bijbehorende wagenparkbeheerder terzijde gestaan, door diensten aan te bieden waarmee zij hun auto's efficiënter kunnen inzetten. Het toverwoord is connectiviteit, wat je gerust als standaardvoorziening mag zien op de komende Sprinter, die in juni 2018 op de Nederlandse markt komt.

Voorwielaandrijving

Tijdens de Sprinter Innovation Campus ontbrak van de auto zelf nog elk spoor; Mercedes doopt de media stapsgewijs onder in de nieuwe Sprinter-wereld en het moet gezegd dat er nu al daadwerkelijk veel over de auto te melden valt. Geen technische gegevens echter, behalve de mededeling dat de laadruimten exact dezelfde afmetingen krijgen als bij het huidige model, zodat kostbare inrichtingen naadloos kunnen worden overgezet. Eén uitzondering: de Sprinter wordt leverbaar met voorwielaandrijving, waardoor de vloer 8 cm lager komt te liggen.

Het wekt geen verbazing dat de toon die vorig jaar is gezet bij de presentatie van de conceptuele Vision Van nu is herhaald: innovatieve systemen ten dienste van de gebruiker. Voor de toen getoonde drones op het autodak is het nog te vroeg, maar een uitgekiend systeem voor koeriers van koelwagens (met drie klimaatzones) was er wel; de lading gaat op volgorde van aflevering achterin, de chauffeur krijgt elk volgend pakketje automatisch aangereikt via een luik, terwijl de consument van de auto een klein tijdvak ontvangt waarbinnen de bestelauto zal verschijnen. Mercedes verwacht dat het leveren van verse, gekoelde boodschappen een hoge vlucht zal nemen (in Duitsland jaarlijks +15 procent), met besteltermijnen tot zelfs een paar uur.

Nachtleveringen

Volgens berekeningen van Mercedes wordt de bestelauto van bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur maar gedurende 30 procent van de dag gebruikt; de monteur zou onder meer veel tijd kwijt zijn met het ophalen en retourneren van onderdelen. Zo niet in de toekomst, waarin distributeurs 's nacht voor de logistiek van die goederen zorgen. Ze verkrijgen toegang tot de laadruimte via hun smartphone. Allemaal diensten die de Mercedes-dealer straks, als onderdeel van een pakket van 18 diensten, aan klanten kan aanbieden.

Een andere aardige functie geldt voor het personenvervoer. Wanneer de busjes die onderweg zijn hun regensensor gebruiken, kan dat worden opgemerkt in de centrale van het vervoersbedrijf. Regen betekent dat minder mensen willen fietsen of lopen en dus de bus willen nemen. Kortom, er is tijdelijk op locatie extra capaciteit nodig, zodat daar meer bussen naartoe kunnen worden gestuurd.

Elektrisch

De meest concrete versie tot nu toe is de elektrische eSprinter, die zijn techniek deelt met de onlangs aangekondigde eVito. Mercedes belooft ook een eCitan, maar niet op basis van het huidige model, hoewel die redelijk eenvoudig bij Renault te betrekken moet zijn. Helaas, kennelijk ontbreken de rechten, want we moeten wachten op de volgende generatie. De eSprinter komt in 2019 en krijgt de elektromotor gewoon onder de motorkap, waar hij de voorwielen aandrijft. De auto kan in het reguliere productieproces meedraaien en krijgt naar believen twee, drie of vier accu's in een subframe dat onder de laadvloer wordt gehangen.

De onthulling van de nieuwe Sprinter, de derde generatie sinds 1995, vindt in februari plaats. Opmerkelijk: in zijn laatste jaar is hij succesvoller dan ooit, ook in Nederland. Kopers houden overduidelijk van een uitgerijpt product.