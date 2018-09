200 prototypen versleten Achtergrond: Mercedes-Benz EQ C testfacts

Onlangs onthulde Mercedes-Benz zijn eerste productierijpe model onder het nieuwe elektrische label, EQ. Bij die gelegenheid noteerden we wat interessante feiten over de uitputtende testperiode die voorafging aan de productie.

Voordat een nieuw model klaar is voor productie wordt het blootgesteld aan bijna ontelbare testkilometers onder de meest extreme omstandigheden. Bij de onthulling van de Mercedes-Benz EQ C in Stockholm spraken we met de baas van het ontwikkelingsteam, Jochen Herrmann, die ons vertelde hoe omvangrijk zo'n testproces is.

De EQ C werd in gecamoufleerde vorm op vier continenten getest, om precies te zijn in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië, Dubai, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en China. Dit alles gedurende drie verzengende zomers en evenzoveel bitterkoude winters. In totaal werden daarbij 4,5 miljoen kilometers afgelegd en tweehonderd prototypen versleten.

En, niet te vergeten, dankzij dat intensieve programma wisten onze spionagefotografen het team aardig wat keren te betrappen.