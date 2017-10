Slideshow

Achtergrond: Audi, BMW en VW vaakst gestolen Dieven blieven Duits

Het aantal gestolen auto’s neemt al jaren geleidelijk af, maar als er toch een auto gejat moet worden, zetten de dieven hun breekijzer het liefst in een Duits product. Vooral Audi’s, VW’s en BMW’s zijn vaak de pineut.

Het aantal autodiefstallen zit sinds 2013 in een gestage daling en die trend zet ook dit jaar verder door, zo blijkt uit de gegevens over de eerste helft van 2017 van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal diefstallen met elf procent.

Kijken we verder terug in de tijd, dan zien we dat de daling met name tussen 2002 en 2005 enorm was. "Toen was de startonderbreker net verplicht gesteld, en daar zie je dus in de jaren die volgen het resultaat van", verklaart directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit Titus Visser de cijfers.

Terugvindpercentage omlaag

Werden in de eerste helft van 1995 nog 13.533 personenauto's ontvreemd, januari tot en met juni 2017 waren dat er nog 'maar' 4.254. Dat zijn mooie ontwikkelingen, maar er zit ook een andere kant aan de zaak. Werd in 1995 nog ruim 72 procent van de gestolen auto's teruggevonden, nu is dat nog net geen 35 procent. Dat is weliswaar iets meer dan de afgelopen twee jaren, maar op de lange termijn is het terugvindpercentage dalende. Volgens Visser heeft dat alles te maken met de veranderende aard van de criminaliteit. "Gestolen auto's worden in toenemende mate gestript voor de losse onderdelen. Vaak bestaat een auto één à twee uur na de diefstal niet eens meer en liggen de onderdelen al in een magazijn." Dat er toch weer wat meer auto's worden teruggevonden, verklaart Visser door nieuwe technieken, zoals track and trace: "Bovendien hebben steeds meer auto's een bijbehorende app waarmee de eigenaar steeds kan zien waar zijn auto is."

Oost-Europa

Een derde van de teruggevonden auto's komt dan ook binnen het etmaal weer boven water. Zestig procent van de teruggevonden auto's is binnen een week terug. Dat terugvinden gebeurt bijna altijd in Nederland, maar dat wil zeker niet zeggen dat de stroom gestolen auto's naar Oost-Europa is opgedroogd. "Als een auto eenmaal in het buitenland is, wordt het heel lastig om hem nog terug te halen. De lijntjes bij de lokale politie lopen meestal heel snel dood. Alleen als er private partijen op worden gezet, wordt een auto nog wel eens teruggevonden." Hoewel de elektronische terugvindsystemen natuurlijk een goede ontwikkeling zijn, moeten we ook weer niet te hard juichen, waarschuwt Visser: "Het blijft natuurlijk een spelletje haasje-over. Criminelen vinden weer trucs om het uit te schakelen, fabrikanten vinden daar weer iets anders op. Helemaal vrij van autodiefstal zal de wereld nooit worden."

Audi A5 geliefd

Kijken we naar merken en modellen, dan valt meteen op dat autodieven de Audi A5 boven aan hun verlanglijstje hebben staan. Het is weliswaar niet de meest gestolen auto in absolute zin (die twijfelachtige eer valt de Volkswagen Golf te beurt), maar wel relatief gezien. Van de 11.739 gekentekende exemplaren werden er 54 de afgelopen zes maanden wederrechtelijk meegenomen en dat staat gelijk aan één op de 217 (diefstalrisico, zie tabel). Van die 217 werden er overigens negen weer teruggevonden.

Ook gewild onder het dievengilde zijn BMW's 1-, 3- en 5-serie, Volkswagens Polo, Golf en Up en de Audi A3 en A4. Opmerkelijk is dat in de top 15 diefstalrisico slechts één Aziatische auto voorkomt en dat nog op de valreep; hekkensluiter Toyota Aygo. Op de Seat Ibiza en Renault Clio na zijn het allemaal Duitse modellen in dat lijstje. Zijn die nu zo gemakkelijk te stelen? Volgens Titus Visser is dat te kort door de bocht: "Die rangorde is veel meer het resultaat van de markt. Blijkbaar is die A5 een gewilde auto. Bovendien gaat het meestal om behoorlijk georganiseerde groepen. Als zo'n groep eenmaal een auto heeft bestudeerd en een truc of app heeft om hem te kraken, dan volgen er gauw meer."

Truc met zender

Wat ook niet meehelpt is de truc met de zendapparatuur, waar we vorig jaar over berichtten in AutoWeek. Met twee transponders kunnen criminelen in de buurt van je voordeur het signaal van je autosleutel oppikken en doorsturen naar een ontvanger bij de auto, zodat de auto denkt dat de sleutel in de buurt is en de keyless entry en start werken. "Als je dit soort comfort wilt, valt daar vooralsnog weinig aan te doen. Zo'n sleutel moet nou eenmaal voortdurend zenden."

Een interessant initiatief dat het terugvindpercentage de komende tijd wellicht wat kan opkrikken, komt uit de koker van een groepje beveiligers en verzekeraars, die een achttal bedrijventerreinen in Utrecht gaan voorzien van camera's die kentekens van alle in- en uitgaande auto's scannen en checken met het Vermiste Auto Register VbV. Bij een match wordt de politie gewaarschuwd en zal een van de dienstdoende beveiligers de auto volgen totdat de politie tot aanhouding kan overgaan.

1 Audi A5 217 2 BMW 1-serie 276 3 Volkswagen Polo 482 4 BMW 5-serie 604 5 Volkswagen Golf 656 6 BMW 3-serie 696 7 Audi A4 846 8 Volkswagen Up 868 9 Audi A3 949 10 Mercedes-Benz C-klasse 965 11 Renault Clio 1.114 12 Seat Ibiza 1.197 13 Mercedes-Benz E-klasse 1.546 14 Opel Corsa 1.668 15 Toyota Aygo 1.721

