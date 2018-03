Slideshow

Abt creeërt RS4-R 80 pk meer dan RS4 van Audi

In september haalde Audi het doek van de gloednieuwe RS4. Met 450 pk en 600 Nm is dat al niet mis. 'Dat kunnen wij beter' dachten ze bij Abt, want begin dit jaar was daar de RS4 volgens de huistuner. Nu kan het nóg dikker, want hier is de RS4-R volgens Abt.

Volgende week neemt Abt de RS4-R mee naar de beursvloer in Genève. Onder de kap vinden we de 2.9 liter V6. Bij de eerder gepresenteerde RS4 van Abt werd het oorspronkelijke vermogen van 450 pk opgevoerd naar 510 pk en werd het koppel met 80 Nm vergroot. Nu haalt Abt nog eens 20 paarden van stal en perst de tuner 530 pk uit het blok. Ook het koppel wordt nog eens met 10 Nm vergroot. Na de eerste rijtest met de 'reguliere' Audi RS4 is één van de pluspunten de 'waanzinnige snelheid'. Met het extra vermogen is de RS4-R van Abt nu dus een nog extremer knalstation.

Naast de cijfers is het uiterlijk ook in een niets verhullend jasje gekleed. De twee uitlaten maken plaats voor vier ronde exemplaren, de voorbumper wordt nog breder en rondom vinden we badges met daar RS4-R op. De 21-inch wielen maken het plaatje van de lichtgrijze station af.