Eén model, vijf uitvoeringen Abarth-gamma klaar voor nieuw jaar

Abarth frist het leveringsgamma van zowel de 595 als de 695 op. Ingrijpend zijn de aanpassingen overigens niet.

De hele 595- en 695-vloot gaat een nieuw modeljaar in en dat betekent dat de hete Italiaantjes op detail worden aangepast. Uiteraard voldoen alle varianten aan de Euro 6D Temp-uitstootnormen. De internationale Abarth-familie bestaat uit vijf uitvoeringen.

De reguliere 595 blijft 145 pk uit zijn geblazen 1.4 persen, terwijl de 595 Pista net als momenteel 160 pk blijft leveren. De Pista is een stoerdere variant en krijgt standaard de Record Monza-uitlaat met actieve kleppen meegeleverd. Daarnaast zijn de dempers stugger en komt de auto over Abarth Telemetry te beschikken, software die een hele rits data over de auto kan weergeven.

Dan is er de 595 Turismo, een variant die 165 pk uit zijn 1.4 T-Jet perst. Deze luxueuzer aangeklede variant komt standaard met leren bekleding. Ook de 595 Competizione keert terug. De bekende 180 pk sterke variant is optioneel te krijgen met een sperdifferentieel. Deze harde versie beschikt onder andere over Brembo-remmerij en moet in staat zijn om in 6,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Net als de Pista krijgt de auto Koni-dempers en een Record Monza-uitlaatsysteem mee. Tevens is de nieuwe kleur Adrenalina Green voorbehouden aan deze twee meer 'hardcore' versies.

Het 695-gamma lijkt vooralsnog alleen uit de op de boten van de Italiaanse fabrikant Riva geïnspireerde 695 Rivale te bestaan. Of de 695 Biposto terugkeert, valt nog maar te bezien. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.