Citigo G-Tec in één smaak Aardgasversie Skoda Citigo weer beschikbaar

Medio dit jaar haalde Skoda de aardgasversie van de Citigo van de prijslijst. Die aardgasversie is door de WLTP-mangel gehaald en is dus weer terug op de prijslijst gezet.

Het leveringsgamma van Skoda's Citigo bestond tot op heden uit slects één motorversie: de 60 pk sterke 1.0 Greentech die in de smaken Active, Ambition en Style leverbaar is. De Citigo, die alleen als vijfdeurs leverbaar is, is nu ook weer weer als G-Tec te krijgen,

De Citigo G-Tec heeft een 1,0-liter grote driecilinder in de neus die naast met benzine ook overweg kan met aardgas (CNG). Skoda levert de Citigo G-Tec opnieuw alleen in combinatie met het uitrustingsniveau Ambition en moet € 14.770 kosten. De reguliere 1.0 kost in die uitvoering € 12.570. De G-Tec heeft twee CNG-tanks die in totaal 12 kilo aardgas op kunnen slokken, goed voor een bereik van zo'n 330 kilometer. Daarnaast is een benzinetank met een inhoud van 10 liter aanwezig.

De standaarduitrusting omvat zaken als een in ongelijke delen neerklapbare achterbank, een bekerhouder, Cit Safe Drive, chroomkleurige accenten, meegespoten zijspiegelkappen, een handschoenenvakje, SD-, USB-, en AUX-aansluitingen, een regen- en lichtsensor en een in twee kleuren uitgevoerd dashboard.