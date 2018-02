Slideshow

80 procent meer Koreaanse auto's in 10 jaar Koreaans wagenpark in Nederland fors gegroeid

De ogen van de wereld zijn vanaf vandaag op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea gericht. VWE Automotive ziet daarin de perfecte gelegenheid om het Koreaanse wagenpark in Nederland onder de loep te nemen.

Geheel volgens verwachting is het aantal auto's van Koreaanse fabrikanten in ons land de afgelopen jaren ontzettend gestegen. Momenteel zijn bijna 594.000 auto's Hyundai, Kia, Chevrolet (Daewoo-restant), Daewoo en SsangYong in ons land te vinden, maar liefst 80 procent meer dan tien jaar geleden. Zeven procent van de auto's die de Nederlandse wegen bevolken is van een Zuid-Koreaans merk. Tien jaar geleden lag dat percentage op 5,1 procent. Logischerwijs zijn het vooral Hyundai en Kia die een enorme groei hebben doorgemaakt .

Hyundai is momenteel net als tien jaar geleden het populairste Zuid-Koreaanse merk in ons land, al is zeer duidelijk te zien dat Kia dat verschil de laatste jaren bijna heeft weggewerkt. Opvallend is de ruime verdubbeling van het aantal Chevrolets en het eveneens sterk gegroeide aantal Daewoos in ons land. Daewoos modellen werden door General Motors sinds 2005 in Europa immers onder de flag van Chevrolet gevoerd. Het aantal SsangYongs is in tien jaar tijd praktisch gehalveerd, een aanzienlijk deel daarvan zal geëxporteerd.

Merk Aantal Jan. 2008 Aantal Jan 2018 Aandeel in Koreaanse auto's 2018 (%) 1. Hyundai 152.384 249.836 42,1 2. Kia 78.807 240.835 40,6 3. Chevrolet 32.880 67.787 11,4 4. Daewoo 61.346 34.107 5,7 5. SsangYong 2.652 1.332 0,2

Op de occasionmarkt is Kia's Picanto de populairste Zuid-Koreaan. Vorig jaar verkochten autobedrijven 11.175 exemplaren aan consumenten. Op plek twee en drie staan respectievelijk de Daewoo/Chevrolet Matiz (9.956 stuks), en de Hyundai I10 (9.367).