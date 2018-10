17 miljoen euro aan boetegeld 75.000 boetes voor bellen en appen achter stuur

Slideshow

Het Centraal Justitieel Incassobureau incasseerde in 2017 bijna 75.000 boetes voor appen en bellen achter het stuur. In totaal ging het om 17 miljoen euro aan bekeuringen. Het gaat om een toename van een kwart ten opzichte van 2016. Ook in 2015 steeg het aantal bekeuringen voor bellen en appen in de auto al flink.

De politie deelde in 2017 gemiddeld tweehonderd bekeuringen per dag uit. Een woordvoerder van het CJIB bevestigt dat al deze boetes zijn uitgedeeld door agenten nadat zij automobilisten staande hadden gehouden vanwege de overtreding.

Er wordt overigens wel gekeken of in de toekomst overtreders ook per flitscamera bellend of append kunnen worden geregistreerd

De meeste bekeuringen werden uitgedeeld in Zuid-Holland: ruim 18.000 overtreders kregen hier een prent in de bus. Zij waren goed voor een bedrag van 4 miljoen euro.

De minste boetes voor appen en bellen werden uitgedeeld in Flevoland en Drenthe.

Justitieminister Fred Grapperhaus lanceerde recent een plan om vanaf 1 juli 2019 een algeheel telefoonverbod voor alle weggebruikers in te voeren. Dit zou gaan om zowel automobilisten als fietsers.

De politiebonden hebben echter aangegeven dat er nu al niet genoeg agenten zijn om alle extra taken uit te voeren die Den Haag de Nationale Politie de afgelopen jaren heeft opgelegd.