Van motor tot pookknop 7 zaken die een auto een hot hatch maken

De hete hatchback is een auto die de gemoederen al zo'n vier decennia bezighoudt. Maar wanneer bestempelen wij bij AutoWeek een snelle jongen nu als hete hatchback? We zetten de zeven zaken die dat bepalen op een rij!

1 Een drie- of vijfdeurs hatchback

Tja, inkoppertje natuurlijk! Een GTI-achtige moet natuurlijk wel van het carrosserietype hatchback zijn. Hete hatchback, of hot hatch, is een term die je moeilijk in de mond kunt nemen wanneer het een snel sedannetje betreft, hoe heet dat ook moge zijn. In het Engels noemen ze dat een power saloon, in het Nederlands hebben we daar dan weer geen typische benaming voor. Snelle sedan misschien?

2 Dikke motor

Het recept is simpel: er moet wel zo'n dikke motor in een hete hatchback liggen, dat geen enkele vermogensvariant van de gewone serie er ook maar bij in de buurt komt. In het verleden hingen fabrikanten vaak gewoon een blok uit een groter model in een compacte middenklasser, als uitgangspunt voor de hete versie. Tegenwoordig zie je vaak een doorgefokt turboblok in de absolute topversie zitten.

3 Aangepast onderstel

Alles valt of staat met het onderstel. Alleen meer pk's maken een hatchback wel sneller maar niet beter. Nee, er moet veel ontwikkelingstijd worden gestoken in wat er onder het model zit. Al vanaf de eerste schetsen voor de gewone versies moet er rekening zijn gehouden met de gepeperde pretvariant. Andere vering en demping, dikkere stabilisatoren, aangepaste remmen, een andere besturing, een ander schakelgevoel, stuk voor stuk zijn ze zeer belangrijk om zo'n bommetje heel anders aan te laten voelen dan een huis-tuin-en-keukenversie.

4 Aangepast uiterlijk



Oei, dat wordt steeds lastiger! Neem de Volkswagen Polo GTI en de Ford Fiesta ST in dit nummer. Zet die respectievelijk naast een Polo met R-Line-aankleding of een Fiesta met ST-Line-uitrusting en de verschillen zijn klein. Toch moet de allerheftigste toch altijd net even dikker zijn om te zien. Bij Renault Sport begrijpen ze dat als geen ander. Neem de Mégane RS. Die is weer zo veel bruter qua uiterlijk dan de Mégane GT, die er ook al zo lekker uitziet. De RS blijft duidelijk baas boven baas!

5 Opgeleukt interieur

Het allereerste dat een fabrikant bij zo'n versie moet doen, is het monteren van andere stoelen en een aangepast stuur. Dat je erin gaat zitten en meteen een ander gevoel krijgt, een gevoel van sportiviteit, van absolute controle en houvast. Kuipstoelen die om je heen klemmen en je het liefst een zo laag mogelijke zit bieden. Een dik stuurwiel. En dan … andere tellers, stripjes, logootjes, een andere pookknop, om er maar weer bij die inzittenden in te rammen dat ze in iets aparts zitten.



6 Sound engineering

Vroeger klonken sportieve versies al veel lekkerder. Door technische ingrepen als dubbele en andere carburateurs, andere uitlaatsystemen en het wildere karakter van de motor. Tegenwoordig worden belevingspakketten steeds vaker op kunstmatige wijze gecreëerd. Speciale systemen die geluiden op het schutbord laten hameren, zoals de Focus ST met vijfpitter dat ooit kreeg, kleppen in de uitlaat, geluid dat over de speakers versterkt voor een bepaalde resonantie in het interieur zorgt, we hebben het allemaal voorbij zien komen. En het werkt…

7 Allround inzetbaar

En dan de grootste uitdaging: hoe is een hot hatch toch nog inzetbaar voor allerlei doeleinden? 's Ochtends nog even te gebruiken voor een ritje naar de Ikea om vervolgens 's middags zo naar het circuit te rijden om het potentieel lekker te benutten tijdens een trackday. Vaak zie je dat de sportiefste versies van compacte middenklassers dat heel goed kunnen, maar na verloop van tijd volgen toch nog extremere versies, alsof de fabrikanten willen laten zien wat het echte potentieel is. Voorbeelden daarvan zijn de gelimiteerde Renault Mégane R26 Radicale en de Volkswagen Golf GTI Clubsport S, die het beide zonder achterbank moesten doen. Twee zeer extreme hete hatchbacks waarvan we nog wel eens dromen, maar echt allround inzetbaar kun je ze moeilijk noemen.