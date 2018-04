Meer fietsers dan auto-inzittenden overleden 613 verkeersdoden in 2017

Het afgelopen jaar waren er 613 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2016, toen 629 mensen het leven lieten in het verkeer.

Met 613 verkeerdoden is 2017 net iets veiliger gebleken dan 2016, toen er 629 doden vielen te betreuren in het verkeer. Na een jarenlange daling van het aantal verkeersdoden in ons land (in 1996 waren het er nog 1.251 en pas in 2004 dook de zwarte lijn onder de duizend-grens) is er sinds 2015 weer een lichte stijging waarneembaar. Hoewel de redenen hiervoor niet hard te bewijzen zijn, heeft het er alle schijn van dat de toenemende populariteit van smartphones en socialmediagebruik hier mede de hand in hebben.

Opvallend in de cijfers van afgelopen jaar is dat voor het eerst het aantal verongelukte fietsers hoger ligt dan het aantal mensen dat in een auto het leven liet: 206 fietsers tegenover 201 auto-inzittenden. Het overgrote deel van die verongelukte fietsers is man: 148 tegenover 58 vrouwen. Een kwart van die fietsdoden reed zijn einde tegemoet op een e-bike. Afgelopen jaar luidden de RAI Vereniging en een belangenvereniging voor speed pedelec-rijders hierover al de noodklok tegenover AutoWeek.

Het aantal inzittenden van een auto dat het leven liet, daalde van 231 (45 passagiers en 186 bestuurders) in 2016 naar 201 (38 passagiers, 163 bestuurders) afgelopen jaar. Opmerkelijk is dat de daling vooral zit in jonge bestuurders (18-25 jaar) en juist de ouderen (vanaf 65 jaar).

Naast de fietsers en auto-inzittenden overleden afgelopen jaar 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 mensen op een scootmobiel.

De meeste verkeersdoden (in absolute zin) vielen in Noord-Brabant, op de voet gevolgd door Zuid-Holland (deze provincie toont de grootste stijging). Het minst vaak ging het ernstig mis in Flevoland, Drenthe en Zeeland.