Productiemijlpaal in Japan 50 miljoen keer Mazda

Na de productiestart van Mazda 86 jaar en zeven maanden geleden, bereikt het Japanse merk nu een mijlpaal: de 50 miljoenste auto rolde afgelopen maand van de productieband.

In 1931 werd het startsein in Hiroshima voor de productie van de driewielige pick-up trucks gegeven. 29 jaar later rolde de eerste personenauto van dezelfde band in de vorm van de R360 Coupé. Een tweede fabriek opende zijn deuren begin 1982 in Yamaguchi. Beide fabrieken zijn sindsdien verantwoordelijk voor de binnenlandse productie. Goed voor een productiemijlpaal van 50 miljoen, alleen in Japan geproduceerde, auto's. Mazda richt nu zijn pijlen op de productie van cross-overs, zoals de CX-3 en CX-5.

Op de planning voor dit boekjaar staat een wereldwijde verkoop van ruim 1,6 miljoen Mazda's. Vanaf 2024 wil het merk jaarlijks 2,0 miljoen auto's produceren. Met dat streven is de volgende mijlpaal van 100 miljoen auto's een stuk dichterbij dan de 86 jaar die het merk nu nodig had voor de eerste 50 miljoen. In Nederland boekte Mazda begin jaren '90 de meeste winst. Het best verkochte model (sinds 1982) is bij ons dan ook de Mazda 323 met 187.577 verkochte exemplaren. Op nummer twee staat de 626 met in totaal 159.989 nieuwe Nederlandse eigenaren. De Mazda 6 gaat er met de derde plaats vandoor. Zijn verkoopaantallen vallen echter beduidend lager uit: 29.179. De CX-5 weet veel Nederlandse harten te veroveren, want van de model verschenen er al bijna 20.000 exemplaren op de Nederlandse wegen.