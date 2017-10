Slideshow

42 miljoen dollar schadevergoeding Honda aan elkaar gelijmd

Dat het rechtssysteem in Amerika net wat anders in elkaar zit dan bij ons, is niet nieuw, maar een Amerikaans koppel wist wel een bizar hoge schadevergoeding binnen te halen na een crash met een Honda.

Kort voor de kerst in 2013 reden Marcia en Matthew in hun Honda Fit (de Amerikaanse versie van de Jazz) naar familie in Texas toen zij werden aangereden door een tegemoetkomende pick-up. Na de botsing vloog de Honda in brand en het stel raakte daarbij zwaargewond. Wat bleek: hun tweedehands Fit uit 2010 was na eerdere hagelschade niet degelijk gerepareerd en dat heeft bijgedragen aan de heftige gevolgen van het ongeluk.

In plaats van bij de reparatie het dak te lassen, werd dat gelijmd. Deze goedkopere en ongeteste manier was niet eerder gebruikt. Todd Tracy, een advocaat in Dallas die is gespecialiseerd in voertuigveiligheid, zei dat de defecte reparatie leidde tot een verslechterde botsveiligheid. In plaats van ongedeerd weg te lopen van het ongeluk zat het stel vast in het wrak, met grote brandwonden en verwondingen tot gevolg. Reden genoeg voor de jury om het stel in het gelijk te stellen. Dat krijgt nu een schadevergoeding van 43 miljoen dollar, meldt Fox 4 News.