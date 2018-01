Slideshow

'414.812 nieuwe personenauto's verkocht in 2017' Prognose Bovag en Rai zeer precies gebleken

Er zijn dit jaar 414.812 nieuwe personenauto's verkocht. Dat meldt Jasper Verweij van VWE op zijn Twitter-pagina.

De volledige verkooplijsten zijn nog niet binnen, maar dankzij de Twitter-pagina van Jasper Verweij, werkzaam bij VWE, weten we nu dat in heel 2017 414.812 nieuwe personenauto's zijn verkocht. Dat is 8,4 procent meer dan de 382.825 exemplaren die in 2016 over de toonbank gingen. 2016 was overigens een bijzonder slecht 'autojaar', want er werden 15 procent minder auto's verkocht dan in het jaar ervoor.

Begin dit jaar spraken Bovag en Rai Vereniging samen de prognose uit dat er in 2017 415.000 auto's zouden worden verkocht. Die prognose is dus praktisch exact uitgekomen. Spoedig volgt meer informatie over welke auto's het populairst zijn gebleken.

EDIT: De lijst met meest verkochte elektrische auto's is verwijderd. Niet alle door VWE gemelde aantallen blijken overeen te komoen met de werkelijkheid.