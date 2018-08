Max nog steeds goed voor opleving Formule 1-gekte 4 op de 10 Nederlanders wil terugkeer nationale GP

Waar de dampen van verbrand rubber boven Spa-Francorchamps net wegtrekken na de Belgische Grand Prix van het afgelopen weekend, blijkt dat steeds meer Nederlanders zo'n zelfde feestje ook weer in ons land willen hebben.

Vier op de tien Nederlanders hoopt namelijk dat de Formule 1 weer naar ons land terugkeert. Dat blijkt uit een onderzoek van AutoScout24 onder meer dan duizend respondenten. De laatste officiële autorace werd in 1985 op Circuit Zandvoort verreden. Met een nieuwe Nederlandse podiumzege op zak na Verstappen's derde plaats, heeft 41 procent van de ondervraagden aangegeven dat ze een zelfde soort feest weer in Nederland willen. Daarbij zijn mannen met 47 procent enthousiaster dan de vrouwelijke respondenten: daarvan ziet 35 procent een terugkeer wel zitten. Opmerkelijk is dat slechts 17 procent van de mensen het bijwonen van een Grand Prix op het wensenlijstje heeft staan. Dat komt waarschijnlijk door de prijs per ticket, want 80 procent geeft aan dat € 200 voor een kaartje wel erg veel geld is.

Daarnaast heerst er veel optimisme, want nog één op de drie ondervraagden denkt dat Max Verstappen dit seizoen met een top drie positionering afsluit. Met 120 punten staat Verstappen nu op de vijfde plek in het algemeen klassement. Hamilton staat bovenaan met 231 punten, gevolgd door Vettel (214) en Raikkonen (146). Uit een onderzoek van vorig jaar blijkt dat een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort haalbaar is, maar wel een financiële megaklus wordt.