Minder onderhoud, minder kosten '31 procent minder werkplaatsomzet door EV's'

Elektrische auto’s behoeven volgens de Bovag slechts de helft van de hoeveelheid onderhoud die voor een auto met verbrandingsmotor gebruikelijk is. Dat is goed nieuws voor de klant, maar wel een uitdaging voor autobedrijven.

Om inzichtelijk te maken hoeveel omzet autobedrijven precies kunnen mislopen door de groeiende populariteit van EV's, presenteert Bovag in de Bovagkrant van deze maand een toekomstvoorspelling op basis van drie verschillende scenario's. In de middelste van die drie, die als 'gangbaar' wordt aangeduid, wordt verondersteld dat in 2025 een kwart van de nieuw verkochte auto's zal zijn voorzien van een elektrische aandrijflijn. EV's maken in dat jaar dan 5 procent uit van het wagenpark. In 2030 is volgens dit scenario driekwart van de nieuwe auto's elektrisch en haalt 18 procent van het bestaande wagenpark z'n energie uit een accupakket. Hoeveel omzetverlies dat voor garagebedrijven geeft, is uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de auto's die er worden onderhouden. Bij wagenpark van tussen de 0 en de 6 jaar voorspelt Bovag een daling van 31 procent ten opzichte van 2017. Als EV's minder populair worden dan in het gangbare scenario wordt voorgespiegeld, is het verlies volgens de brancheorganisatie nog altijd 25 procent. In het 'progressieve scenario' kan het echter oplopen tot 36 procent. Deze cijfers hebben overigens betrekking op personenauto's, op de bedrijfswagenmarkt gaat de daling minder rap.

Reden voor paniek is er volgens de Bovag echter nog niet. Geert Brummelhuis, branchemanager van Bovag Autodealers: "Directe zorgen zijn niet nodig, maar het is wel verstandig dat autobedrijven iets gaan doen. Als je een grote dealer bent, ga je dit wel merken op korte termijn. Voor onafhankelijke autobedrijven volgt het effect wat later. […] De elektrische auto komt eraan, en eerder dan je misschien aanneemt. Het is tijd om je voor te bereiden." Die voorbereiding kan bijvoorbeeld door personeel tijdig te laten omscholen en het aanschaffen van de juiste apparatuur. Bovag ziet de komst van EV's dan niet alleen een gevaar, maar ook als een kans voor ondernemers in de autobranche.