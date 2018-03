Slideshow

300.000 keer nieuwe Citroën C3 55 procent kiest voor Airbumps

300.000 exemplaren. 18 maanden had de nieuwe C3 nodig om tot deze mijlpaal te komen. Daarmee is het Citroëns bestverkochte auto van het moment. Opvallend: de kopers zijn verdeeld over de typerende Airbumps.

In vergelijking met een jaar eerder groeide de wereldwijde verkoop van de nieuwe C3 met 46% in 2017. Citroën Nederland laat aans ons weten dat "[...] de C3 altijd al bestseller is geweest voor ons merk."

De C3 is verkrijgbaar in 36 kleurcombinaties. Meer dan 60 procent van de kopers kiest dan ook voor twee verschillende kleuren aan de buitenkant. 30 procent kiest daarnaast voor gekleurd interieur. Waar de eerste C4 Cactus veel aandacht trok met de Airbumps, zijn ze voor zijn kleinere broertje optioneel verkrijgbaar. Wat blijkt: de mensen zijn verdeeld over de plastic stootkussens. Net iets meer dan de helft (55%) zet in een vinkje in de optielijst. Daarnaast houden consumenten zich niet in, want 45% gaat voor de meest luxe uitvoering.

Ook in Nederland boert Citroën goed met de C3. Vorig jaar trokken er 5.686 klanten richting de dealer en tekenden een koopcontract. Met een kleine 1.700 exemplaren minder staat de C1 in ons land op de tweede plaats.