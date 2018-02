Slideshow

Drie miljoenste Nissan Qashqai uit Sunderland Hoogpotig verkoopsucces

Met de eerste generatie Qashqai wist Nissan een nieuw segment open te breken. Dat heeft het merk bepaald geen windeieren gelegd. Inmiddels heeft de fabriek in het Engelse Sunderland zijn drie miljoenste exemplaar geproduceerd.

Nissan zag vorig jaar zijn Europese verkopen ten opzichte van 2016 met 3,8 procent toenemen tot 762.574 exemplaren, een verkoopstijging waarin de Qashqai opnieuw een belangrijke rol heeft gespeeld. De cross-over, die onlangs werd gefacelift, ging in Europa 265.520 keer over de toonbank, 1,2 procent vaker dan in 2016. Overigens produceerde de fabriek in het Engelse Sunderland in totaal 346.856 Qashqais, maar de volledige productiecapaciteit is niet alleen op de Europese markt gericht.

De Qashqai is Nissans populairste model ooit in ons deel van de wereld. Nissan verwacht dat het dit jaar zijn verkooprecords verder zal aanscherpen. Het merk denkt daarbij aan een groei van 1 tot 2 procent.

In Nederland zijn sinds de introductie van de Qashqai in 2007 al 59.248 exemplaren verkocht. Daarmee moet het model in de Nederlandse verkoopstatistieken (vanaf 1983) alleen de Primera (77.817), de Sunny (142.633) en de Micra (147.062) voor zich laten, auto's die stuk voor stuk veel langer op de markt zijn of waren.

In 2017 beleefde de Qashqai ook in ons land zijn topjaar. 7.333 exemplaren vonden vorig jaar een eigenaar, goed voor een dertiende plek in de lijst. De enige cross-over die beter scoorde, was Renaults Captur (7.952 stuks), een auto die in een lager en populairder segment opereert. Andere topjaren waren 2015 (7.025 stuks) en 2009 (6.051 stuks). Alleen in 2013 zag de Qashqai zijn jaarlijkse verkopen met 2.588 stuks onder de 3.000 duiken. De introductie van de huidige generatie Qashqai in 2014 gaf de verkoopcijfers direct een boost tot 5.609 stuks.