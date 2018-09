Ook succesvol in Nederland? 250.000 keer Skoda Kodiaq

Slideshow

Sinds zijn werelddebuut, een kleine twee jaar geleden, zagen 250.000 Kodiaqs het levenslicht. Skoda spreekt van een verkooptopper, terwijl dat in Nederland eigenlijk best meevalt.

In het Tsjechische Kvasiny werd deze week de kwartmiljoenste Kodiaq geproduceerd. Een Fransman heeft binnenkort de 'staalgrijze' SUV voor zijn deur staan. Momenteel wordt de Skoda wereldwijd in zes fabrieken gebouwd, van de Chinese fabriek in Changsha tot de faciliteit in het Kazachstaanse Ust-Kamenogorsk. Meer dan 100.000 van alle exemplaren werden in de eerste acht maanden van dit jaar aan klanten overhandigd. Volgens Skoda is de auto daarmee een van de belangrijkste pijlers van de Tsjechische autofabrikant geworden.

In Nederland blijkt dat echter niet het geval te zijn. In 2017 ontvingen 1.293 klanten de sleutel van hun Kodiaq, dit jaar zijn dat er 970. Wellicht is het model een maatje te groot voor de Nederlandse markt, want van de compactere Karoq verkocht Skoda Nederland dit jaar 1.184 stuks. Positief nieuws voor Skoda, maar het kan een stuk beter. De Opel Grandland X is bijvoorbeeld een stuk populairder. Vorige week leverde Opel in 17 maanden tijd het 100.000e exemplaar. Inmiddels zijn in Nederland 4.700 Opels Grandland X besteld. Een kleine 1.700 daarvan vorig jaar, de overige handtekeningen zijn dit jaar gezet. Voor volgende week staat de onthulling van de sportieve Kodiaq RS op de planning.