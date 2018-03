Slideshow

2018: het einde van 0 procent op plug-inhybrides In december is het definitief voorbij

2013 was het laatste jaar waarin het mogelijk was een plug-inhybride zonder bijtelling te rijden. Dit jaar verdwijnt het voordeel bij de laatste auto’s in deze categorie.

Alle auto's die in theorie minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstootten, kwamen in 2013 in aanmerking voor een complete vrijstelling van bijtelling. Het zorgde voor een ware run op plug-inhybrides als de Mitsubishi Outlander en Volvo V60 en een gigantische verkooppiek in december, want in 2014 kregen dit soort auto's wél bijtelling voor hun kiezen. Omdat het in dat jaar om 7 procent ging en er dus alsnog genoeg winst te behalen viel bleven de plug-ins populair, maar het échte voordeel viel in '13 te behalen.

Voor 1 juli 2012 gold dat bijtelling persoonsgebonden was en het eventuele voordeel dus verloren ging als de auto een andere eigenaar kreeg. Vanaf die datum is de bijtelling gebonden aan de auto en blijft het voordeel 60 maanden geldig. Na vijf jaar belandt de auto in het dan geldende bijtellingstarief, wat anno 2018 22 procent betekent tenzij de auto volledig elektrisch is. Auto's die in 2013 waren gevrijwaard van bijtelling, zijn dat dus tot hun 'verjaardag' in 2018. Wie op dit moment een plug-in koopt uit dat jaar, kan dus nog maximaal 9 maanden genieten van volledig bijtellingsvrij zakelijk rijden. Niet overdreven lang, maar voor menig occasionhandelaar reden om uitvoerig te adverteren met '0 procent bijtelling'. Ook in 2013 viel er al genoeg te kiezen op plug-in-gebied:

Mitsubishi Outlander PHEV

Brandstof: benzine

Vermogen: 203 pk

CO2-uitstoot: 44 g/km

Introductie: 10-2013

Volvo V60 D6

Brandstof: diesel

Vermogen: 280 pk

CO2-uitstoot: 48 g/km

Introductie: 1-2013

Opel Ampera/Chevrolet Volt

Brandstof: benzine

Vermogen: 150 pk

CO2-uitstoot: 27 g/km

Introductie: 5-2011

Toyota Prius Plug-in

Brandstof: benzine

Vermogen: 136 pk

CO2-uitstoot: 49 g/km

Introductie: 3-2012

Fisker Karma

Brandstof: benzine

Vermogen: 408 pk

CO2-uitstoot: 47 g/km

Introductie: 1-2014

Dat deze auto's hun rooskleurige theoretische CO2-uitstoot in de praktijk vrijwel altijd ruimschoots overschrijden, moge duidelijk zijn. De Prius is in de praktijk de zuinigste van het stel, maar het elektrische bereik van plug-inhybrides is nu eenmaal beperkt. Wie het milieu wil redden kan daarom vermoedelijk beter in een nieuwe, al dan niet volledig elektrische auto stappen. Als je echter altijd al een Fisker Karma of een dikke plug-in-V60 wilde hebben, is dit het moment…