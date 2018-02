Slideshow

190 autonome kilometers met Hyundai Nexo Zelfstandig en op waterstof

Drie Hyundai's die op waterstof en autonoom van het Koreaanse Seoul naar Pyeongchang rijden: met een afstand van 190 kilometer is dat geen record. Toch heeft het Koreaanse merk een primeur in handen met drie Nexo's.

Het is namelijk voor het eerst dat een waterstofauto zo'n afstand met autonome rijtechnologie voltooit. De Nexo's reden in totaal zelfstandig 190 kilometer tussen het andere verkeer. Naast de afstand is ook de topsnelheid een primeur: over langere afstanden werd de maximumsnelheid van Koreaanse snelwegen (100 tot 110 km/h) bereikt. Volgens Hyundai is de test succesvol verlopen. Van het wisselen van rijstrook tot het rijden door tolpoortjes: alles verliep probleemloos.

De Nexo's legden hun kilometers af in de autonome stand van het niveau 4. Op dit niveau is er geen menselijk handelen meer nodig tijdens het autorijden, behalve bij slecht weer en onder extreme omstandigheden. Bij level 5 vindt de auto altijd geheel zelfstandig de weg. Naast de drie waterstofauto's deden er ook twee exemplaren van de Genesis G80 (voorheen Hyundai Genesis) mee aan de rit. Deze beschikken over dezelfde autonome rijtechniek als de Nexo. Volgende maand verschijnt de Nexo in Korea op de weg, bij ons staat hij deze zomer in de showrooms. Per 2021 wil Hyundai de geteste technologie geleidelijk op de commerciële markt brengen.