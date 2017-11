Slideshow

100.000ste Jaguar F-Pace voor United-trainer Snelst verkopende Jag ooit

Met de verkoop van 100.000 F-Pace's in twee jaar tijd is dit model de snelst verkopende Jaguar ooit geleverd. Het jubileummodel gaat naar Manchester United-trainer José Mourinho, die zelf meewerkte aan de fabricatie van zijn nieuwe auto.

In Jaguar Land Rover's fabriek in Solihull rolde de 100.000ste F-Pace over de band. Gehuld in fabriekskleding liep José Mourinho mee om te zien hoe zijn nieuwe SUV werd gebouwd. De United-trainer is ambassadeur van Jaguar: ""In 2014 was ik de eerste Britse klant die een F-Type Coupé in ontvangst mocht nemen en om dan nu de 100.000ste F-Pace te mogen rijden, vind ik erg bijzonder."

Binnen twee jaar rolde de 100.000ste F-Pace over de toonbank, voor Jaguar een record. Ook in Nederland doet hij het goed. Dit jaar zijn er tot nu toe 417 modellen van nieuwe gele platen voorzien. Met in totaal 1227 verkochte Nederlandse Jaguar's, heeft de F-Pace een marktaandeel van 34 procent. In totaal rijden er 693 exemplaren in Nederland rond. De vanafprijs voor een F-Pace is bij ons €68.230. Het kleinere broertje, de E-Pace, verschijnt binnenkort ook op de markt en gaat de concurrentie aan met kleinere luxe cross-overs zoals de Audi Q3.