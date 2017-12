Slideshow

100.000 private leasecontracten afgesloten Mijlpaal voor het maandbedrag

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen mag net voor het einde van 2017 een mooie mijlpaal noteren: in Nederland zijn 100.000 private leasecontracten afgesloten.

Dat private lease behoorlijk in de lift zit, is al even duidelijk. Het ene na het andere merk biedt constructies aan die resulteren in een vast maandbedrag voor de gebruiker en met name in de lagere segmenten lijkt het met spaargeld aanschaffen van een nieuwe auto minder in zwang. Hoe hard het gaat, blijkt vandaag. In twee jaar tijd (sinds 2015 dus) is het aantal afgesloten private lease-contracten van 36.000 naar 100.000 gegaan.

VNA verwacht uiteraard dat de groei doorgaat en voorspelt dat binnen enkele jaren een kwart van de privé gereden auto's via zo'n constructie wordt 'aangeschaft'. Ook verwacht de vereniging een verschuiving van de compacte A- en B-segmenten naar grotere modellen. Volgens VNA is private lease vooral populair onder mensen die voorheen een gebruikte auto kochten. 50–plussers hebben veel interesse in het product. Als redenen worden natuurlijk de overzichtelijke vaste maandlasten, gemak en minder risico genoemd.

Wie zelf interesse heeft in private lease, doet er overigens goed aan om een bezoekje te brengen aan onze online private lease-vergelijker.