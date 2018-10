80-90 procent Nederlanders gebruikt wel de gordel 1 op de 4 Britse verkeersdoden droeg geen gordel

Slideshow

Van de 1.795 Britten die vorig jaar in een auto in het verkeer omkwamen, droeg 27 procent geen gordel. "Verbazingwekkend", noemt Edmund King, hoofd van The Automobile Association, de uitkomst van het onderzoek.

Dat meldt het Britse AutoExpress op basis van een onderzoek van overheidsinstelling Department for Transport (DTP). De woordvoerder van de DTP zegt niet te begrijpen waarom er jaarlijks nog zoveel mensen op deze manier overlijden. "Eén op de vier verkeersdoden had zoveel beter beschermd kunnen worden door zichzelf simpelweg vast te klikken." Toch spreekt hij over één van de veiligste wegen in de wereld. Dat blijkt ook uit cijfers: in 2016 stond Groot-Britannië op de tweede plek als het ging om de minste Europese verkeersdoden.

Toch blijft het aantal Britse verkeersdoden dat sinds 2010 valt vrijwel gelijk. In 2016 droeg 20 procent van de verkeersslachtoffers in een auto geen gordel. Waarom het aantal vorg jaar hoger lag, weet de DTP niet te melden. In Engeland krijgt een automobilist een boete van £ 100 wanneer hij of zij wordt gepakt voor het niet dragen van de autogordel. Een stuk lager dan voor het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dan krijgt een Brit namelijk zes strafpunten op het rijbewijs mét daarbij een boete van £ 200.

In Nederland werd jaarlijks door Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan naar het gordelgebruik onder Nederlanders. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wist te melden dat het percentage enkele jaren geleden op 80 tot 90 procent lag. "Ook op de achterbank. Daarna is het onderzoek gestopt, omdat het percentage zo hoog lag."

In Nederland ligt de boete voor het niet dragen van een autogordel op € 140. SWOV publiceerde in 2012 een factsheet over gordels. Daarin staat dat uit een onderzoek van Glassbrenner & Starnes (2009) blijkt dat de kans op dodelijk letsel voor bestuurders van personenauto's die een driepuntsgordel gebruiken ten opzichte van bestuurders die geen gordel gebruiken 48 procent lager ligt. Voor voorpassagiers van vijf jaar en ouder is deze kans 37 procent lager. Cijfers over omgekomen Nederlandse verkeersslachtoffers door het niet gebruiken van een gordel heeft het SWOV niet voor handen.

De gordel gaat alweer een tijdje mee. Ford was als eerste met de riem in 1956. Drie jaar later volgde Volvo met de driepuntsgodel zoals we die nu kennen. Mercedes-Benz verdient ook een eervolle vermelding in de geschiedenis van de autogordel door de introductie van de gordelspanners in 1971.