1 april: Honda CR-V Roadster

Honda gaat vast los in de aanloop naar 1 april en presenteert de CR-V Roadster. Volkswagen zal bij deze grap de kaken even stijf op elkaar moeten drukken.

De CR-V Roadster is, zoals de naam al aangeeft, een open versie van Honda's compacte SUV. Honda UK maakt zich er niet vanaf met een eenvoudig Photoshop-plaatje, maar heeft daadwerkelijk een CR-V onthoofd. Daarmee was de kous af. "Zoals de afbeelding laat zien beschikt de auto niet over een dak in wat voor vorm dan ook. […] Dit innovatieve design maakt het een voertuig dat alleen geschikt is voor een zonnig klimaat en daarmee compleet zinloos is in de tweedaagse Britse zomer die traditioneel in mei plaatsvindt", meldt het persbericht. Het designteam, dat volgens Honda uit "het PR-team en een haakse slijper" bestaat, ziet nog wel een klein probleempje: de stijfheid van de carrosserie is afgenomen met "ongeveer 100 procent", wat de auto compleet onbruikbaar maakt. Dat detail wordt nog gladgestreken in de aanloop naar de marktintroductie, aldus het persbericht.

Het feit dat Honda hier daadwerkelijk een CR-V voor om zeep heeft geholpen verklaart ongetwijfeld waarom de 'Roadster' is gebaseerd op een CR-V van de vorige generatie. Het nieuwe model werd in Genève in Europese vorm gepresenteerd. Of Volkswagen ook om de grap kan lachen valt te betwijfelen, want dat merk neemt de open SUV gezien de toekomstige T-Roc Cabriolet wel serieus. Het merk is daar overigens niet de eerste in: Nissan presenteerde jaren geleden al de Murano CrossCabriolet en op dit moment heeft Land Rover nog altijd een cabrioversie van de Range Rover Evoque op de prijslijst staan.

