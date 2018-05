Filmster uit GoldenEye 007's Aston Martin DB5 onder de hamer

Veilinghuis Bonhams zal in juli een Aston Martin DB5 veilen, een model dat alom wordt beschouwd als de ultieme James Bond-auto.

Ondanks dezelfde karakteristieke grijze lakkleur betreft het hier niet het beroemde exemplaar uit de film Goldfinger uit 1964. De te veilen auto schitterde in GoldenEye uit 1995, een film die de James Bond-serie na een periode van zes jaar nieuw leven in blies. GoldenEye trapt af met een race tussen de Aston Martin DB5, in handen van acteur Pierce Brosnan, en een Ferrari 355 met achter het stuur de Nederlands actrice Famke Janssen in de rol van het Russische bendelid Xenia Onatopp. De Aston Martin DB5 was tevens te zien in de films Thunderball (1965), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006) en Skyfall (2012). Daarnaast kwam de auto kortstondig in beeld in The World is Not Enough uit 1999 en recentelijk nog in de film Spectre uit 2015.

De DB5 werd in 2001 door de huidige eigenaar gekocht voor een bedrag van £ 149.828, toen zo'n € 170.800. Dat maakte van de auto destijds het duurste James Bond-object ter wereld. Bonhams rekent nu op een bedrag van minimaal € 1,36 miljoen.

