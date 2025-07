Is de Volkswagen Tiguan een goede keuze?

De Volkswagen Tiguan is al jaren een bekende verschijning binnen het SUV-segment en maakt nu zijn opwachting in de derde generatie. Met deze nieuwe editie zet Volkswagen in op een mix van moderne techniek, verbeterde aandrijflijnen en extra comfort, zonder in te leveren op de bekende functionaliteit en ruimte van het model.

Opmerkelijk is dat ondanks het behoud van de vertrouwde buitenmaten, het interieur ruimer is geworden en de bagageruimte bij de mild-hybride versies is gegroeid tot 652 liter. De variant met plug-in hybride aandrijving biedt met 490 liter iets minder laadruimte door de plaatsing van de batterij.

Het interieur ademt kwaliteit met fraaiere materialen en biedt de mogelijkheid voor een royaal multimediascherm van 15 inch, dat verder te personaliseren is. Fysieke knoppen keren terug op het stuur, wat de bediening intuïtiever maakt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering verschilt de standaarduitrusting, waarbij luxere versies profiteren van opties zoals adaptieve cruisecontrol en stoelverwarming.

Op motorisch vlak biedt de Tiguan keuze uit verschillende mild-hybride en plug-in hybride opties. De 1.5 eTSI is leverbaar met 130 of 150 pk, terwijl de eHybrid plug-in hybride kan rekenen op 204 of 272 pk gecombineerd vermogen – waarbij in de praktijk de 204-pk variant als ruim voldoende ervaren wordt. Ook het snelladen tot 40 kW onderscheidt de PHEV in deze klasse, wat resulteert in kortere laadtijden.

Tijdens het rijden biedt de Tiguan een vertrouwde Volkswagen-ervaring, met de nadruk op comfort en voorspelbaarheid. Wie kiest voor het optionele Dynamic Chassis Control Pro, krijgt adaptieve dempers die zorgen voor extra comfort en stabiliteit. Toch is de focus van de Tiguan meer gericht op relaxed rijden dan op dynamiek; voor wie het speelser wil, is de Cupra Formentor een alternatieve keuze.

Op het vlak van veiligheid laat de Tiguan met vijf sterren in de Euro NCAP-tests zien dat Volkswagen ook hier niets aan het toeval overlaat.

De prijsstelling van de Tiguan ligt aan de hogere kant, vooral bij uitvoeringen met meer luxe en technologie zoals de R-Line Edition. Opvallend is echter dat de plug-in hybride door zijn lage bpm in bepaalde situaties zelfs voordeliger kan uitpakken dan de mild-hybride. Dit maakt juist de eHybrid-variant aantrekkelijk voor zowel particuliere als zakelijke rijders.

Prestaties

De Volkswagen Tiguan is leverbaar met vier moderne motoropties. Dit zijn allemaal viercilinder benzinemotoren, gecombineerd met een elektromotor. Het gamma begint met twee mild-hybride aandrijflijnen: de 1.5 eTSI met 130 pk en de 1.5 eTSI met 150 pk. Bij deze mild-hybride systemen wordt de verbrandingsmotor licht ondersteund door een kleine elektromotor, wat bijdraagt aan een lager verbruik.

Voor wie waarde hecht aan elektrisch rijden, biedt de Tiguan ook twee plug-in hybride varianten: de 1.5 eHybrid met 204 pk en de krachtige 1.5 eHybrid met 272 pk. Dankzij het grotere accupakket, dat je via een stekker kunt opladen, is het mogelijk om met de plug-in hybrides korte stukken volledig elektrisch af te leggen.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

Ruimte is één van de grote troeven van de Volkswagen Tiguan. Dankzij de slimme indeling genieten zowel voor- als achterpassagiers van veel been- en hoofdruimte. Een verschuifbare en in delen neerklapbare achterbank levert extra mogelijkheden op bij het vervoeren van passagiers of bagage.

Wie extra spullen wil meenemen, profiteert bovendien van een royale bagageruimte die eenvoudig valt uit te breiden wanneer de achterbank volledig is neergeklapt. Bij de mild-hybride Tiguan meet de bagageruimte 652 liter, wat je met een neergeklapte achterbank kunt vergroten naar 1.650 liter. De plug-in hybride levert wat laadruimte in: hierin kun je 490 liter kwijt.

Handige opbergvakken en bekerhouders zijn overal in het interieur te vinden. Of het nu gaat om een gezinsuitstap, boodschappen of sportspullen: in de Tiguan kom je niet snel iets tekort.

Betrouwbaarheid en problemen

Hoewel de nieuwe Volkswagen Tiguan over het algemeen modern en geavanceerd is, zijn er wel enkele aandachtspunten op het gebied van betrouwbaarheid. Zo hebben verschillende bestuurders melding gemaakt van softwareproblemen. In sommige gevallen wil de auto tijdelijk niet starten of functioneren bepaalde veiligheidssystemen niet naar behoren. Deze problemen vereisen vaak een bezoek aan de dealer voor een software-update.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Volkswagen Tiguan.

Wat zijn alternatieven voor de Volkswagen Tiguan?

Ook nog even verder kijken naar auto’s die vergelijkbaar zijn aan de Tiguan? Misschien zijn deze modellen iets voor jou:

- Audi Q3

- BMW X1

- Honda HR-V

- Kia Niro

- Range Rover Evoque

- Mitsubishi ASX

- Nissan Qashqai

- Peugeot 3008

- Renault Austral

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla Cross

- Volvo XC40