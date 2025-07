De Volkswagen Tiguan heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een vaste waarde in het SUV-segment. Met zijn combinatie van veelzijdigheid, comfort en een breed motorenaanbod biedt hij een aantrekkelijke optie voor uiteenlopende gebruikers. In deze review lees je wat de tweede generatie Tiguan en de ruime Allspace-variant zoal te bieden hebben, en waarop je als koper kunt letten.

Is de Volkswagen Tiguan AD1/AX1 een goede keuze?

De Volkswagen Tiguan heeft zich sinds zijn introductie in 2007 ontwikkeld tot een vaste waarde binnen het SUV-segment. De tweede generatie, gelanceerd in 2016 en in 2020 gefacelift, zet vol in op veelzijdigheid en comfort. Opvallend is de verlengde Tiguan Allspace (modelcode BW2/BJ2), waarmee Volkswagen inspeelt op de vraag naar extra ruimte en een optionele derde zitrij, geschikt voor zowel gezinnen als zakelijke rijders.

Qua design oogt de Tiguan typisch Duits: strakke lijnen en een tijdloos profiel domineren het exterieurbeeld. Met de facelift in 2020 kreeg de auto een modernere uitstraling, onder andere dankzij vernieuwde koplampen en een scherper getekend front. Binnenin is gekozen voor hoogwaardige materialen en een overzichtelijke indeling. Let wel: na de facelift zijn sommige touch-bedieningselementen toegevoegd, wat sommige gebruikers als minder prettig ervaren.

Op het gebied van comfort en ruimte stelt de Tiguan niet teleur. Zowel de standaardversie als de Allspace bieden royale beenruimte en een flexibele indeling. Wie kiest voor de optionele 'ErgoActive'-stoelen profiteert van extra zitcomfort. De rijervaring blinkt uit in een goede balans tussen comfort en controle, al blijft het dynamische karakter binnen de perken – sportiviteit is hier ondergeschikt aan gebruiksgemak. De Allspace biedt extra plaats, maar kan op oneffenheden wat stugger aanvoelen.

Motorisch is er volop keus, variërend van de efficiënte 1.4 en 1.5 TSI-benzinemotoren tot krachtigere 2.0 TSI- en 2.0 TDI-varianten. Sinds 2021 is de plug-in hybride (eHybrid) met 245 pk leverbaar. De DSG-automaat wordt vaak geprezen om zijn soepele schakelen, hoewel versnellen soms wat traag verloopt.

Op technologisch vlak onderscheidt de Tiguan zich met moderne rijhulpsystemen als adaptieve cruise control en lane assist. Het infotainmentsysteem scoort punten met zijn snelheid en logische opzet, al kan bediening via touch wel voor meer afleiding zorgen.

Voor wie op zoek is naar een allround SUV met keuze uit diverse motoren en uitrustingsniveaus, waaronder de praktische Trendline en de sportieve R-Line, is de Tiguan een breed inzetbare optie. Ook als occasion blijft de Tiguan erg gewild, mede dankzij zijn solide reputatie, ruime interieur en waardevastheid.

Prestaties

De tweede generatie Volkswagen Tiguan biedt keuze uit benzine-, diesel- en plug-in hybride motoren. Voor de facelift (tot 2020) was het aanbod ruim: de benzinemotoren variëren van de 1.4 TSI met 125 pk en 150 pk tot de 1.5 TSI met 130 pk en de krachtige 2.0 TSI-varianten met 180, 190, 220 en zelfs 230 pk. Alle 2.0-liter benzinemodellen zijn standaard voorzien van 4Motion, Volkswagen’s vierwielaandrijvingssysteem.

Liefhebbers van diesel kunnen kiezen uit drie 2.0 TDI-varianten: 115 pk, 150 pk (verkrijgbaar met voorwiel- of vierwielaandrijving) en een krachtige 240-pk versie, die altijd is uitgerust met vierwielaandrijving.

Na de facelift (vanaf 2020) beperkt het motorenaanbod zich tot de 1.5 TSI benzinemotoren met 130 of 150 pk. Wie wil dieselen, stapt in de 2.0 TDI met 150 pk, die ook is geleverd met vierwielaandrijving.

Vanaf 2021 voegt Volkswagen een plug-in hybride Tiguan aan de prijslijst toe: de 1.4 TSI PHEV met een vermogen van 245 pk. Deze is uitgerust met een oplaadbaar accupakket, waarmee je na het opladen tot 129 kilometer volledig elektrisch kunt rijden volgens de WLTP normen.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

De Volkswagen Tiguan staat bekend om zijn ruime en praktische interieur. Zowel de standaardversie als de verlengde Tiguan Allspace biedt opvallend veel beenruimte voor inzittenden, terwijl de achterbank flexibel in te delen is. In de Allspace-variant profiteren gebruikers bovendien van extra ruimte en de mogelijkheid tot een derde zitrij, waardoor zeven personen plaats kunnen nemen. Dat maakt de Tiguan ook een goede gezinsauto.

Ook de kofferbakruimte van de Tiguan is royaal. De standaard Tiguan biedt 615 liter bagageruimte, die uit te breiden is tot maximaal 1.655 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. De Allspace-variant doet daar nog een schepje bovenop, met 760 liter tot maximaal 1.920 liter aan laadruimte. Kies je voor de Allspace met zeven zitplaatsen, dan blijft er met de derde zitrij in gebruik nog 230 liter over, voldoende voor enkele weekendtassen of boodschappen.

Betrouwbaarheid en problemen

Wat betrouwbaarheid betreft zijn er vooral bij oudere bouwjaren klachten over een hoog olieverbruik en storingen aan het panoramadak. Tiguans met een panoramadak willen ook nog wel eens last krijgen van waterlekkage. Dit komt meestal door verstopte waterafvoeren of slechte rubbers. Ga je naar een tweedehands Volkswagen Tiguan met panoramadak kijken? Controleer dan goed of je nergens vochtkringen ziet in het interieur en of de vloermatten droog zijn.

Aandachtspunt blijft ook het noodremsysteem, al is dit in latere versies grotendeels aangepakt. Sommige modellen kennen het zogenoemde ‘ghost braking’ of ‘phantom braking’, waarbij het noodremsysteem onterecht ingrijpt. Het systeem opnieuw kalibreren en de sensoren schoonmaken lijkt dit probleem in sommige gevallen te verminderen.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Volkswagen Tiguan AD1/AX1.

Wat zijn alternatieven voor de Volkswagen Tiguan AD1/AX1?

Ook nog even verder kijken naar auto’s die vergelijkbaar zijn aan de Tiguan? Misschien zijn deze modellen iets voor jou:

- Audi Q3

- BMW X1

- Honda HR-V

- Kia Niro

- Range Rover Evoque

- Mitsubishi ASX

- Nissan Qashqai

- Peugeot 3008

- Renault Kadjar

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla Cross

- Volvo XC40