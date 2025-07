Is de Volkswagen Tiguan 5N een goede keuze?

De Volkswagen Tiguan is een compacte SUV die het idee van de grotere Touareg naar een meer betaalbare klasse brengt. Deze auto biedt een goede mix van gebruiksgemak in de stad en mogelijkheden om op licht terrein te rijden. Je kunt kiezen uit verschillende motoren, van een zuinige 1.4 TSI (150 pk) tot krachtige 2.0 TDI (170 pk) en 2.0 TSI (tot 200 pk), met zowel benzine- als dieselmotoren.

De Tiguan is er met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving (4Motion). Voor wie af en toe van de verharde weg wil, is er de ‘Track & Field’-uitvoering met extra bescherming aan de onderkant van de auto en een grotere aanrijhoek. Kies je liever voor comfort, dan is er de Tiguan Sport & Style, met luxe opties zoals sportstoelen, een panoramadak en een verschuifbare achterbank.

Het interieur valt op door een overzichtelijk dashboard en stevige materialen. De achterbank kun je verschuiven en neerklappen, waardoor lange spullen makkelijk mee kunnen. De bagageruimte is groot: tot 1.510 liter met de stoelen plat, of 470 liter als je alle zitplaatsen gebruikt. Dat is handig voor gezinnen of voor op vakantie.

Qua rijden is de Tiguan comfortabel en voelt stevig aan op de weg. Met grote wielen en vierwielaandrijving heb je veel grip, ook in bochten. Sommige rijtests wijzen uit dat de auto iets overhelt in scherpe bochten en dat het sturen niet erg sportief is, maar wel betrouwbaar. Dankzij de offroad-knop (met bijvoorbeeld hill descent control) kan de Tiguan ook prima uit de voeten op onverharde paden.

Het benzineverbruik kan aan de hoge kant zijn. Zo kwam de 2.0 TSI met automatische versnellingsbak tijdens een test uit op 1 op 9,3. Veel mensen nemen dit echter voor lief vanwege het rijcomfort en de prestaties van de Tiguan.

Prestaties

De Volkswagen Tiguan is leverbaar met een breed aanbod aan benzine- en dieselmotoren, waarbij zowel voorwiel- als vierwielaandrijving tot de mogelijkheden behoren.

Voor de facelift (tot 2011) heeft de Tiguan onder meer de keuze uit de 1.4 TSI-benzinemotor met 122 of 150 pk, waarbij de versie met 150 pk leverbaar is met zowel voorwiel- als vierwielaandrijving. Daarnaast zijn er twee 2.0 TFSI-varianten: de 170-pk en 200-pk uitvoeringen, die altijd zijn voorzien van vierwielaandrijving. Dieselliefhebbers kunnen kiezen uit de 2.0 TDI met 110 pk, de 140 pk (verkrijgbaar met voorwiel- of vierwielaandrijving) en de krachtige 170 pk-diesel, die standaard met vierwielaandrijving is uitgerust.

Met het faceliftmodel (vanaf 2011) wordt het motorengamma verder uitgebreid. Aan benzinezijde zijn er de 1.4 TSI met 122 pk, later opgevolgd door een 125-pk versie (vanaf 2015), aangevuld met de 1.4 TSI's met 150 en 160 pk. Wie meer vermogen wenst, kan kiezen voor de 2.0 TSI met 180 pk (beschikbaar met voorwiel- of vierwielaandrijving) of de topversie met 210 pk, altijd geleverd met vierwielaandrijving.

Het dieselgamma bestaat uit de 2.0 TDI-motor met 110 pk, de varianten met 140 en 150 pk (waarbij de 150-pk versie zowel met voorwiel- als vierwielaandrijving verkrijgbaar is) en diverse krachtigere uitvoeringen. Zo zijn er de 2.0 TDI’s met 170 pk, 177 pk en 184 pk, die standaard zijn voorzien van vierwielaandrijving.

Ruimte en praktische inzetbaarheid

De Volkswagen Tiguan scoort hoog op het gebied van ruimte en praktisch gebruiksgemak. In het interieur valt vooral de flexibel in te delen achterbank op. Deze kun je verschuiven en neerklappen, waardoor het mogelijk is om lange voorwerpen te vervoeren zonder dat passagiers comfort hoeven in te leveren.

De bagageruimte is royaal: met alle stoelen in gebruik heb je 470 liter tot je beschikking en klap je de achterbank neer, dan loopt dit op tot maar liefst 1.510 liter. Daarmee is de Tiguan niet alleen geschikt als gezinsauto, maar ook ideaal voor vakanties of het vervoeren van grotere spullen.

Betrouwbaarheid en problemen

Als je op zoek gaat naar een gebruikte Volkswagen Tiguan, dan zijn er enkele aandachtspunten. Met name bij de TSI-motoren kunnen er problemen optreden met de distributieketting, of beter gezegd: met de kettingspanners. Deze spanners kunnen vroegtijdig slijten, waardoor de distributieketting niet goed meer op spanning staat. Dit kan een ratelend geluid uit de motorruimte opleveren als de motor draait.

Controleer ook even het onderhoudsboekje. Zijn de werkzaamheden aan de ketting al uitgevoerd? Dan is dat mooi meegenomen. Daarnaast komt bij de TSI-motoren soms een hoog olieverbruik voor. Vergeet dus niet om regelmatig even je oliepeil te controleren.

Benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders? Lees dan ook eens de gebruikersreviews van de Volkswagen Tiguan 5N.

Wat zijn alternatieven voor de Volkswagen Tiguan 5N?

Ook nog even verder kijken naar auto’s die vergelijkbaar zijn aan de Tiguan? Misschien zijn deze modellen iets voor jou:

